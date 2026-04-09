La tenue d'Arne Slot a été descendue en flammes : « C'est tout simplement inacceptable ! »

Jeudi soir, lors de l’émission « Vandaag Inside », René van der Gijp et Valentijn Driessen ont critiqué la tenue d’Arne Slot après le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Selon Van der Gijp, l’entraîneur ressemblait à un maître-nageur.

« Je l’ai vu dans ce petit t-shirt après le match », lance Driessen. « Ce n’est pas sérieux. C’est l’entraîneur de Liverpool ! »

« Il avait l’air d’un maître-nageur ! », a renchéri l’habitué du plateau. « Lors de son premier match avec Feyenoord, en déplacement chez Willem II, il portait déjà un t-shirt », a ajouté le journaliste.

« J’étais présent à la conférence de presse suivante et, sur les conseils de ma femme, je lui ai dit que ça ne pouvait pas passer. L’entraîneur de Feyenoord ne peut pas se tenir sur la ligne de touche dans un t-shirt de chez Zeeman. »

« Du coup, il n’a plus jamais mis de t-shirt. Et voilà qu’il le remet ! Il a complètement perdu la tête. Un entraîneur de Liverpool ne peut pas se présenter en t-shirt Zeeman », conclut-il.