La tempête marocaine inflige à Al-Nassr la pire défaite de son histoire

Al-Nassr a subi une lourde défaite face à son hôte, Al-Aïn, mardi soir, après une déroute sur le score de quatre buts à zéro au stade Hazza bin Zayed, lors de son entrée en lice dans le groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, cette défaite constitue la plus lourde d'Al-Nassr dans l'histoire de ses participations à la compétition depuis sa création en 2003, égalant le pire résultat jamais encaissé par le club dans cette épreuve, qui s'était également soldé par un score de quatre buts à zéro.

Hossein Rahimi a ouvert le score en faveur d'Al-Aïn à la 25e minute, avant que le même joueur ne revienne pour inscrire le deuxième but à la 63e minute, célébrant ses deux réalisations aux côtés de son frère aîné Sofiane Rahimi, qui partageait avec lui la direction de la ligne offensive de la formation émiratie.

La supériorité d'Al-Aïn ne s'est pas arrêtée là, puisque Sofiane Rahimi a ajouté le troisième but à la 72e minute, avant que l'attaquant grec entré en cours de jeu, Giorgos Giakoumakis, ne parachève le carton des locaux à la 85e minute.

Avec ce résultat, Al-Nassr a ravivé le souvenir de sa pire défaite dans l'histoire de ses participations à la compétition, subie face au club qatarien Al-Duhail, qui portait alors le nom de « Lekhwiya », lors de la phase de groupes de l'édition 2016.

La compétition portait le nom de Ligue des champions d'Asie avant d'entrer dans l'ère « Élite » à partir de la saison 2024-2025, ce qui fait de la défaite d'Al-Nassr face à Al-Aïn sa plus lourde dans la compétition sous ses deux appellations.

Le club de la capitale a par ailleurs encaissé sa deuxième défaite sous la direction de son entraîneur australien Ange Postecoglou, la première ayant été concédée face à Al-Ittihad sur le score de 2-1, dans le cadre du championnat saoudien de Roshn Ligue.

Al-Nassr cherchera à se racheter lors de la deuxième journée, lorsqu'il recevra le club ouzbek de Nasaf à Riyad, tandis qu'Al-Aïn se rendra chez le club irakien d'Al-Quwa Al-Jawiya.

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