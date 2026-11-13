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Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a surpris sa star Saud Abdulhamid, latéral du RC Lens français, lors du match amical face à la Corée du Sud, dans la capitale qatarie Doha.

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L'équipe d'Arabie saoudite affronte son homologue de Corée du Sud, ce vendredi, au stade Jassim bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, pour son premier match amical durant la trêve internationale actuelle, en préparation des échéances à venir.

Le onze de départ est marqué par l'absence de Saud Abdulhamid, placé sur le banc des remplaçants par Dônis, qui a titularisé Mohammed Abu Al-Shamat, la star d'Al-Qadisiya, au poste d'arrière droit, après s'être appuyé sur lui comme ailier dans certains matchs précédents.

Outre Abu Al-Shamat, Mutaib Al-Harbi, joueur d'Al-Hilal, occupera le poste d'arrière gauche, tandis que le duo Abdulelah Al-Amri et Hassan Tambakti complète l'arrière-garde dans l'axe de la défense.

L'entraîneur grec a décidé de compter sur 3 joueurs au milieu de terrain, emmenés par Abdullah Al-Khaibari, la star d'Al-Nassr, auxquels s'ajoute le duo d'Al-Hilal, Mohamed Kanno et Nasser Al-Dawsari.

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Dônis a été contraint d'apporter d'importants changements à sa ligne offensive. Alors qu'Abdullah Al-Hamdan y figure naturellement, il est épaulé derrière par le duo Mohammed Al-Qahtani et Marwan Al-Sahafi, en l'absence de Salem Al-Dawsari et Hammam Al-Hammami sur blessure.

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La composition de l'équipe d'Arabie saoudite est la suivante :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais

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Ligne défensive : Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari - Mohamed Kanno - Nasser Al-Dawsari

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Ligne d'attaque : Marwan Al-Sahafi - Abdullah Al-Hamdan - Mohammed Al-Qahtani

À noter que ce match sera le 19e opposant les sélections d'Arabie saoudite et de Corée du Sud, aussi bien en amical qu'en officiel, depuis leur première rencontre en 1980.

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Lors des 18 matchs précédents, l'Arabie saoudite a signé 5 victoires, contre 6 pour la Corée du Sud, tandis que le match nul s'est imposé à 7 autres reprises.

La dernière victoire saoudienne remonte toutefois à 21 ans, précisément en 2005, lorsque l'équipe a battu son homologue sud-coréen à l'aller comme au retour sur les scores de 2-0 et 1-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006.

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Depuis, les deux sélections se sont affrontées à 6 reprises, sans que l'Arabie saoudite ne parvienne à s'imposer, la Corée du Sud ayant remporté deux matchs, tandis que 4 rencontres se sont soldées par un nul.

Sur le plan amical, les deux sélections disputent leur septième match, une série entamée en 1980. L'avantage est revenu à la Corée du Sud à deux occasions, contre une seule victoire saoudienne, tandis que 3 matchs se sont achevés sur un nul.

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La victoire la plus marquante de l'Arabie saoudite face à son homologue coréen a eu lieu en demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 2000, lorsque Talal Al-Meshal a inscrit les deux buts de la victoire sur le score de 2-1.

Quant au dernier match, il s'est tenu en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations 2023, lorsqu'il s'est achevé dans le temps réglementaire sur un nul positif de 1-1, avant que la Corée du Sud ne parvienne à se qualifier pour les quarts de finale aux tirs au but.

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À noter que l'Arabie saoudite disputera un nouveau match amical lors de son stage actuel dans la capitale qatarie Doha après la Corée du Sud, lorsqu'elle affrontera l'Ouzbékistan mardi prochain.