La sélection suisse a pris la tête du groupe B de la Coupe du monde 2026, après un match très disputé contre le Canada, pays hôte, qui s'est soldé par une victoire des visiteurs (2-1) ce mercredi, au stade « BC Place » de Vancouver.

Les deux buts helvétiques ont été inscrits par Robin Vargas (46^e minute) et Johan Manzambi (57^e), tandis que Promis David a sauvé l’honneur canadien à la 76^e minute.









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Le sélectionneur iranien estime par ailleurs que son équipe est « victime d’une injustice en Coupe du monde… et que le match contre l’Égypte fera exception ».

Après une première période pauvre en occasions malgré une emprise canadienne, la Nati a frappé dès la reprise avant de doubler la mise en contre, alors que le onze à la feuille d’érable poussait pour égaliser.

Les locaux ont ensuite dominé une grande partie de la seconde période et multiplié les incursions vers le but suisse, mais le gardien du Borussia Dortmund, Gregor Kobel, a tenu tête aux attaquants canadiens et repoussé plusieurs occasions dangereuses, permettant à la Suisse de s’imposer 2-1.





En tête du groupe B avec 7 points, la Suisse est certaine de jouer les seizièmes de finale contre l’une des meilleures troisièmes, issue d’un des groupes E, F, G, I ou J.

Les Helvètes pourraient ainsi retrouver le troisième du groupe E, F, G, I ou J.

De son côté, le Canada, deuxième de son groupe avec 6 points, défiera le deuxième du groupe A, composé de la République tchèque, de la Corée du Sud, du Mexique et de l’Afrique du Sud.



