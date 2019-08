La stat défensive humiliante du Real Madrid en pré-saison

Le Real Madrid signe une pré-saison catastrophique notamment au vu des nombreux buts encaissés par les merengue...

Zinedine Zidane était jovial après une première victoire en pré-saison acquise mercredi soir, alors que le avait battu Fenerbahçe 5 à 3 à l'Audi Cup, oubliant que trois nouveaux buts avaient été concédés par son équipe...

Le derby a fait très mal au Real

C'est un total de 16 buts encaissés en cinq matches de pré-saison estivale, soit une moyenne de 3,2 par match. Sept d’entre eux ont été concédé lors de l'indigente défaite 7-3 contre l’Atletico Madrid, tandis que le et le l'ont emporté 3-1 et 1-0 respectivement face au Real, sans oublier le match nul 2-2 contre .

Dans chacun de ces matches, le Real Madrid a concédé le premier but et cinq des 16 buts concédés sont venus dans le premier quart d'heure de ces rencontres. Zidane accueillera bientôt Eder Militao et Casemiro de retour de leurs vacances post-Copa America dans l’espoir de renforcer un peu une arrière-garde bien défaillante...

Si ce n'est pas le cas, ce sera une préoccupation que le Français devra porter dans la nouvelle saison. Pour rappel, le Real débute sa saison officiellement face au le 17 août prochain en . Le compte à rebours est proche e la fin pour Zidane et ses hommes.