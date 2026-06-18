À l’issue de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le Marocain Ayoub Bouadi, étoile de la sélection marocaine, a permis aux nations arabes de garder la face.

Le site de statistiques « Opta » a dévoilé son équipe type pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Bouadi, seul représentant arabe de cette équipe type, s’est distingué lors d’une rencontre de haut niveau face au Brésil, ce qui lui a valu de nombreux éloges.

Le capitaine argentin Lionel Messi, auteur d’un hat-trick face à l’Algérie, figure en tête de cette sélection.

Le Français Kylian Mbappé, le Norvégien Erling Haaland et l’Ivoirien Yann Diomandi figurent également dans cette équipe type.

Enfin, le gardien cap-verdien Zin Fuzinia a été inclus dans cette équipe type après avoir gardé ses cages inviolées face à l’Espagne.