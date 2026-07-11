La star indonésienne Ole Romeny fait son retour définitif en Eredivisie

Le Fortuna Sittard a enregistré l'arrivée d'Ole Romeny, prêté par Oxford United. L'attaquant de 26 ans s'est engagé pour une saison.

Sur le site officiel du club, l’attaquant explique son choix : « Dès le premier instant, j’ai eu un bon feeling. La confiance que le club m’a témoignée m’a immédiatement donné un sentiment positif et a joué un rôle important dans mon choix. »

« J’ai vraiment hâte d’être sur le terrain, de disputer des matchs et de faire mes preuves. En tant qu’attaquant, je veux faire la différence pour l’équipe ; je vais donc tout mettre en œuvre pour marquer beaucoup de buts ici et connaître de beaux succès ensemble », a déclaré l’international indonésien, qui compte dix sélections.

Le directeur technique Joris Mathijsen se félicite de cette arrivée. « Nous travaillions depuis plusieurs semaines à la venue d’Ole, mais les formalités liées à son permis de travail ont retardé la finalisation du transfert. »

« Ole est un renfort offensif que je connais bien pour avoir déjà travaillé avec lui. Depuis, il a continué à progresser et a acquis de l’expérience tant au niveau national qu’international », a déclaré l’ancien finaliste de la Coupe du monde.

En dix sélections avec l’équipe nationale indonésienne, il a inscrit six buts et délivré deux passes décisives, une efficacité qui lui vaut déjà 2,6 millions d’abonnés sur Instagram.

Précédemment, l’attaquant né à Nimègue a évolué au NEC, au Willem II, au FC Emmen puis au FC Utrecht, avant de connaître des difficultés à Oxford United.