La star hollywoodienne Ryan Reynolds bientôt propriétaire de Wrexham ?

L'acteur qui incarne Deadpool (et Green Lantern) est en lice pour acquérir Wrexham.

Mardi, l'acteur Ryan Reynolds, très connu pour son rôle de Deadpool, le super-héros ultra violent et ultra drôle, a rencontré les membres de la Wrexham Supporters Trust qui sont actuellement à la tête du club gallois qui évolue en National League, la cinquième division… anglaise.

Accompagné par Rob McElhenney, acteur et créateur de la série "It's Always Sunny in Philadelphia", ils ont présenté un projet de rachat qui été approuvé par la Wrexham Supporters Trust qui en fait l'annonce dans un communiqué ce mercredi 23 septembre.

Des négociations pour finaliser la vente du club vont désormais se poursuivre entre les deux parties.