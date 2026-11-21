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Un véritable drame s'est produit samedi soir au Paris Saint-Germain. Lors du match entre le PSG et l'OGC Nice, Désiré Doué a dû quitter le terrain sur une civière, victime d'une grave blessure.

Nice, actuellement sixième de Ligue 1, a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la huitième minute, Mohamed Amoura a donné l'avantage à l'équipe à domicile.

Mais le club n'a pas pu profiter longtemps de son avance. Dès la 27e minute, l'arbitre a accordé un penalty à l'autre bout du terrain après une main de Xavier Mandza dans la surface.

L'attaquant Senny Mayulu l'a transformé avec sang-froid : 1-1.

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Une minute plus tard, le PSG a pris l'avantage. Doué a repris au second poteau un centre à ras de terre d'Achraf Hakimi : 1-2.

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Quelques instants plus tard, le sort s'est acharné sur l'attaquant français. En plein dribble, il s'est soudain effondré, visiblement très douloureux. Il a hurlé de douleur et a dû être évacué sur une civière.

Juste après sa chute, l'international s'est tenu le genou, ce qui pourrait indiquer une blessure grave. Ferran Torres est ensuite entré en jeu à la place de Mika Godts.

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Godts est finalement entré en seconde période. L'ancien joueur de l'Ajax a obtenu un penalty, mais la VAR est revenue sur cette décision.

En fin de match, Ferran Torres a inscrit le but du 1-3 à bout portant. Le deuxième but de Nice, marqué dans les derniers instants, n'a donc rien changé. Score final : 2-3.