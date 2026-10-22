Bert Konterman se montre particulièrement enthousiaste quant à la progression de Feyenoord, mais l’ancien international émet, auprès de De Telegraaf, des réserves sur un grand nom.

Feyenoord s’est incliné 1-0 mercredi soir face au Real Betis, concédant ainsi sa deuxième défaite dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Konterman ne s’inquiète toutefois guère des conséquences de ce revers et s’attend à voir les Rotterdamois montrer un autre visage dimanche contre le PSV.

« Non, quand on voit où en est Feyenoord aujourd’hui, ce n’est pas un coup dur », estime Konterman auprès de De Telegraaf. Selon l’ancien international, Feyenoord aura conscience d’être passé à côté de quelque chose face au Real Betis et de ne pas avoir montré son audace et son cran habituels, mais l’équipe peut se rattraper dimanche contre le PSV.

Konterman se montre de toute façon particulièrement enthousiaste quant à la progression de Feyenoord. « Je trouve que ça marche sacrément bien. La formule qu’ils ont imaginée est excellente », affirme l’ancien défenseur, qui loue également la collaboration entre Sipke Hulshoff et Giovanni van Bronckhorst.

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Givairo Read suscite particulièrement l’admiration de Konterman, qui compare même l’arrière droit à Denzel Dumfries. « Read est tout simplement un Denzel Dumfries en puissance. Un joueur de grande classe », explique-t-il. Selon Konterman, Read possède peut-être même un potentiel supérieur à celui de Dumfries, car il est plus complet techniquement. « Et son association avec Hadj Moussa à droite est incroyablement bonne, ils combinent très bien sur ce côté », ajoute-t-il.

Konterman se montre nettement moins enthousiaste au sujet de Valente, malgré les qualités qu’il reconnaît au milieu de terrain. « Avec Valente, je me demande encore un peu : est-il vraiment si bon ? Je ne sais pas s’il est vraiment au sommet du sommet, disons. » Konterman pense néanmoins que Valente peut atteindre le niveau des équipes européennes juste en dessous des meilleures s’il franchit un nouveau cap, mais il voit aussi des points à améliorer.

« Valente doit encore se montrer un peu plus dur envers lui-même. Pour moi, il est encore un peu dans la catégorie de Joey Veerman », juge-t-il. « Tous deux sont très bons dans le jeu de position et donnent souvent le ballon à un coéquipier, mais, dans les matches difficiles, il me manque chez eux cette capacité à jouer aussi avec pragmatisme. Un peu plus de maturité, un peu plus de caractère. »