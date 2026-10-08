La star de la NBA Shai Gilgeous-Alexander a rejoint le groupe d’actionnaires de l’Atlético de Madrid, ont annoncé le club et le basketteur dans un communiqué.

Gilgeous-Alexander a été désigné MVP du championnat américain de basket, la NBA, lors des deux dernières saisons. Le point guard est également notamment quadruple All-Star NBA et a été sacré champion l’an dernier avec l’Oklahoma City Thunder.

Âgé désormais de 28 ans, Gilgeous-Alexander a grandi à Toronto et, après une saison à l’Université du Kentucky, a été sélectionné par les Los Angeles Clippers lors de la draft NBA. L’année suivante (2019), il a rejoint OKC.

En mars 2026, il a battu l’un des records les plus anciens de l’histoire de la NBA. Gilgeous-Alexander a inscrit au moins 20 points lors de 127 matches consécutifs. Il a ainsi effacé le record de la légende Wilt Chamberlain, qui y était parvenu sur 126 rencontres de suite.

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Il a également égalé un record de Chamberlain et de Michael Jordan en tournant à au moins 30 points de moyenne par match avec une adresse d’au moins 50 % au tir sur quatre saisons consécutives.

« Je suis ravi de rejoindre officiellement le groupe d’actionnaires de l’Atlético de Madrid », écrit le Canadien. « C’est un club avec une longue histoire au sommet du football européen, et je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire partie de son avenir. »

L’Atlético se concentre entre-temps sur la reprise de la Liga. Los Colchoneros se déplaceront samedi sur la pelouse du Deportivo Alavés. L’équipe de l’entraîneur Diego Simeone a plutôt bien lancé sa saison avec seize points après sept matches. Soit cinq de moins que l’irréprochable leader, le FC Barcelone.



