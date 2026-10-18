Emiliano Martinez, le gardien de Chelsea, a rassuré ses supporters sur son état de santé, après avoir subi une opération chirurgicale d'urgence pour soigner une fracture de la mâchoire supérieure, assurant que l'intervention s'était déroulée avec succès et qu'il espérait retrouver les terrains dans quelques semaines.

Le gardien argentin a déclaré dans un message publié sur ses comptes de réseaux sociaux : « Merci à tous pour leurs messages. L'opération s'est bien passée », avant d'ajouter : « Le plus important, c'est que nous avons gagné et que nous sommes repartis sans encaisser de but. Je serai de retour dans quelques semaines. »

Le stade de Goodison Park a connu hier des moments de très grande tension et d'inquiétude lors de la rencontre entre Everton et Chelsea, après que l'arbitre a été contraint d'interrompre le jeu à la 65e minute, alors que Chelsea, dirigé par Xabi Alonso, menait un but à zéro.

Cette interruption est survenue après l'exécution d'un coup franc latéral en faveur d'Everton, qui a provoqué un incident grave dans la surface de réparation, nécessitant l'arrêt du match pendant plus de 10 minutes.

Martinez s'est blessé après être sorti pour dégager un centre parvenu dans les six mètres, en utilisant ses deux poings, mais il a heurté la tête de Jarrad Branthwaite, le défenseur d'Everton, qui a lui aussi été relativement fortement sonné, du sang apparaissant dans sa bouche.

Le gardien argentin est tombé dans une position qui a inquiété ses coéquipiers, poussant les staffs médicaux des deux équipes à se précipiter sur la pelouse pour lui venir en aide.

Après une interruption du match de plus de 10 minutes, Martinez a été évacué en urgence sur une civière, après avoir été équipé d'une minerve et placé sous oxygène.

Le gardien argentin s'est rendu à l'hôpital, où il a subi une opération chirurgicale d'urgence pour soigner une fracture de la mâchoire supérieure, intervention qui s'est déroulée avec succès.

Après son réveil de l'anesthésie, Martinez a tenu à rassurer lui-même les supporters sur l'évolution de son état de santé, usant d'humour pour dédramatiser les craintes liées à sa blessure.



