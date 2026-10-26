Daniel Al-Habib, joueur d'Al-Fayha, a été élu meilleur joueur de la huitième journée du championnat Joy d'élite des moins de 21 ans, après avoir livré une prestation exceptionnelle qui a conduit son équipe à une large victoire à l'extérieur, s'emparant ainsi des projecteurs grâce à son brio offensif et à sa capacité à faire basculer la rencontre de manière remarquable.

Le brio d'Al-Habib s'est manifesté lors du match d'Al-Fayha face à Al-Akhdoud, qui s'est soldé par une victoire d'Al-Fayha trois buts à zéro, le jeune joueur ayant réussi à inscrire la totalité des trois buts, signant un triplé remarquable et offrant à son équipe les trois points dans l'un des résultats les plus marquants de la huitième journée.

Daniel ne s'est pas contenté de contribuer à la victoire, il en a été l'élément décisif, après s'être chargé à lui seul de visiter les filets d'Al-Akhdoud à trois reprises, confirmant sa présence parmi les talents montants les plus en vue de la compétition et donnant aux supporters d'Al-Fayha une raison supplémentaire d'être optimistes quant à ses qualités offensives.

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La huitième journée a été le théâtre d'une forte concurrence entre plusieurs joueurs qui ont affiché des niveaux remarquables, parmi lesquels Louay Al-Muhaymid, auteur d'un doublé lors de la victoire d'Al-Taawoun sur Al-Ittifaq sur le score de 5-1, et Moussa Adam, auteur des deux buts d'Al-Ahli face à Damac dans le match qui s'est terminé par une victoire de son équipe 3-1, mais le triplé d'Al-Habib lui a offert une empreinte exceptionnelle lors de cette journée.

Ce brio intervient à un moment où les compétitions du championnat Joy d'élite des moins de 21 ans voient émerger plusieurs jeunes talents qui cherchent à développer leur niveau et à prouver leurs qualités à travers une participation régulière et une influence directe sur les résultats de leurs équipes, dans un contexte d'intérêt croissant pour la compétition en tant que plateforme de préparation des joueurs pour l'avenir.

Avec cette prestation, Daniel Al-Habib place son nom en tête des vedettes de la huitième journée, après avoir allié efficacité devant le but et sens de la décision, conduisant Al-Fayha à une victoire sur un triplé sans bavure et confirmant qu'inscrire trois buts dans un même match peut suffire à s'emparer des projecteurs lors d'une journée qui a connu de nombreux résultats marquants.



