La situation de Youri Baas à l’Ajax a complètement changé : « Ce serait très étrange si… »

Jordi Cruyff ne semble pas désireux de vendre des joueurs cet hiver, révèle Mike Verweij dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. La course au titre est la priorité numéro un de l’Ajax cette saison.

Avec le retour de Daley Blind dans l’équipe de l’Ajax, Pim Sedee craint par exemple pour la place de Youri Baas. Selon Verweij, un départ cet hiver n’est toutefois pas à l’ordre du jour.

« Cela dépend vraiment de leur situation à ce moment-là », commence le journaliste qui suit l’Ajax. « Je pense qu’ils misent absolument tout sur le titre. Il serait très étrange qu’ils vendent Baas cet hiver alors qu’ils sont pleinement engagés dans la course au titre. »

L’été dernier, Baas était encore tout près d’un transfert. Le FC Porto de Francesco Farioli était très intéressé, mais l’Ajax n’a finalement pas voulu donner suite. « Il s’est passé beaucoup de choses cet été », avait également confirmé Baas lui-même.

Depuis, Baas n’est plus incontesté dans la défense de l’Ajax sous les ordres de Míchel Sánchez, même s’il a disputé 14 matches cette saison jusqu’à présent. Un départ cet hiver semble donc impensable, compte tenu des enjeux sportifs pour l’Ajax.

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Outre Blind, Baas doit désormais faire face à un autre concurrent, Dies Janse. Le défenseur gaucher avait été prêté au FC Groningen l’an dernier, mais il entend maintenant saisir sa chance à l’Ajax.

« Je pense que l’Ajax voit davantage d’avenir en Janse », estime Verweij. « Il faut aussi voir lequel des deux pourra finalement être le mieux vendu. Janse a évidemment beaucoup plus le profil pour la Premier League. Il est grand et puissant. En plus, il sait bien jouer au football. Je ne sais pas si un club de Premier League achèterait Youri Baas très vite, même s’il est meilleur footballeur. »