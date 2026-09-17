La série historique des Sundowns menace Al Ahly sous les yeux du monde entier

Al-Ahli Saudi dispute une rencontre de très haut niveau face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, en Coupe des clubs des continents, avec un défi supplémentaire qui attend « Al-Raqi » sur la pelouse d'un adversaire qui possède un bilan historique difficile à briser dans son enceinte.

Al-Ahli se prépare à affronter les Sundowns dans leur fief, à Pretoria, où l'équipe sud-africaine n'a plus connu la défaite en championnat national à domicile depuis mai 2024, transformant son stade en l'un des terrains les plus difficiles à visiter dans la compétition.

La série historique des Sundowns a atteint 34 matchs consécutifs sans défaite à domicile en championnat sud-africain, après que l'équipe a poursuivi ses résultats solides et signé une large victoire face à Sekhukhune sur le score de 3-0 en septembre 2026.

L'équipe sud-africaine ne s'est pas contentée de conserver un bilan vierge de toute défaite, elle a enregistré 31 victoires pour seulement 3 nuls durant cette série, un chiffre qui reflète la difficulté de l'affronter devant son public.

Depuis mai 2024, aucune équipe n'a réussi à s'imposer face aux Sundowns dans leur stade en championnat, ce qui confère à la confrontation face à Al-Ahli un caractère particulier, d'autant qu'« Al-Raqi » sera appelé à faire tomber cette forteresse s'il veut repartir avec une précieuse victoire.

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Ce bilan place Al-Ahli face à une mission complexe, puisqu'il devra affronter une équipe habituée à conclure ses rencontres à domicile, au moment où « Al-Raqi » cherche à se présenter sous un jour convaincant dans le tournoi mondial.

Il ne s'agit pas seulement de la série sans défaite : les Sundowns abordent la rencontre en vivant un début de saison solide, après avoir pris la tête du championnat national, en plus de leur qualification pour la finale de la Coupe MTN8.

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Jouer à domicile offre un avantage supplémentaire aux Sundowns, compte tenu de leur parfaite connaissance de leur stade et des conditions du match, tandis qu'Al-Ahli sera appelé à composer avec l'ambiance du public et la pression attendue dès les premières minutes.

L'importance de la rencontre s'accroît du fait qu'elle se déroule dans le cadre de la Coupe des clubs des continents, ce qui met la série historique des Sundowns face à un nouveau test mondial, après que la plupart de leurs matchs précédents se sont limités aux compétitions nationales.

En revanche, le match représente une occasion pour Al-Ahli de prouver sa capacité à gérer les conditions les plus difficiles, d'autant qu'affronter une équipe qui n'a plus perdu chez elle en championnat depuis mai 2024 exige une grande concentration tout au long de la rencontre.

Entre une série historique pour les Sundowns et le désir d'Al-Ahli d'écrire un début solide sur la scène mondiale, la rencontre de Pretoria sera l'un des tests les plus difficiles pour « Al-Raqi », face à une forteresse qu'aucun adversaire national n'a réussi à faire tomber depuis plus de deux ans.