Dans une rencontre rare où le hasard a tourné au tragique, l’un des matchs du championnat paraguayen a vu naître l’un des buts les plus insolites de ces derniers temps.

Lors de la rencontre entre Rubio Nuevo et son visiteur Olimpia, disputée tôt ce lundi matin à Ciudad del Este, l’arbitre a accordé un penalty en faveur d’Olimpia.

L’attaquant Sebastián Ferreira s’est présenté pour le tirer, mais le gardien Franco Farrageda a repoussé la tentative avec succès.

Alors que le défenseur Chapa Martínez cherchait à éloigner le danger d’une frappe puissante depuis la surface de réparation, le ballon a heurté le visage de Ferreira avant de rebondir de façon imprévisible et de finir au fond des filets.

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Malgré la singularité de la séquence, Ferreira a fait preuve d’un excellent esprit sportif après la rencontre, commentant l’incident avec un sourire qui ne dissimulait qu’à moitié une douleur évidente.

L’attaquant paraguayen a confié après la rencontre : « J’ai ressenti une douleur si vive que je n’ai pas pu ouvrir les yeux sur le coup, mais il semble que mon visage ait décidé de participer au score cette fois-ci. »

Il a ajouté en riant : « Mon visage était solide aujourd’hui, heureusement, car il s’agissait de mon deuxième penalty manqué cette saison ; je dois donc travailler ma technique de tir. »

Il a conclu : « Un attaquant vit pour les buts, mais la contribution au succès de l’équipe peut venir de n’importe où, que ce soit avec le pied ou avec le visage. »