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La séquence vidéo capture une scène cocasse qui se conclut par une réalisation aussi surprenante qu’inattendue

Olimpia
Rubio Nu vs Olimpia
Rubio Nu
Division Profesional
Paraguay

Inversion des rôles entre le défenseur et l’attaquant adverse !

Dans une rencontre rare où le hasard a tourné au tragique, l’un des matchs du championnat paraguayen a vu naître l’un des buts les plus insolites de ces derniers temps.

Lors de la rencontre entre Rubio Nuevo et son visiteur Olimpia, disputée tôt ce lundi matin à Ciudad del Este, l’arbitre a accordé un penalty en faveur d’Olimpia.

L’attaquant Sebastián Ferreira s’est présenté pour le tirer, mais le gardien Franco Farrageda a repoussé la tentative avec succès. 

Alors que le défenseur Chapa Martínez cherchait à éloigner le danger d’une frappe puissante depuis la surface de réparation, le ballon a heurté le visage de Ferreira avant de rebondir de façon imprévisible et de finir au fond des filets.

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Malgré la singularité de la séquence, Ferreira a fait preuve d’un excellent esprit sportif après la rencontre, commentant l’incident avec un sourire qui ne dissimulait qu’à moitié une douleur évidente.

L’attaquant paraguayen a confié après la rencontre : « J’ai ressenti une douleur si vive que je n’ai pas pu ouvrir les yeux sur le coup, mais il semble que mon visage ait décidé de participer au score cette fois-ci. »

Il a ajouté en riant : « Mon visage était solide aujourd’hui, heureusement, car il s’agissait de mon deuxième penalty manqué cette saison ; je dois donc travailler ma technique de tir. »

Il a conclu : « Un attaquant vit pour les buts, mais la contribution au succès de l’équipe peut venir de n’importe où, que ce soit avec le pied ou avec le visage. »

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