Steven Gerrard a laissé éclater sa colère contre l'assistance vidéo à l'arbitrage, après que le choc entre Liverpool et Arsenal a été marqué par un épisode arbitral qui a suscité son indignation et l'a poussé à qualifier ce qui s'est passé dans la salle du VAR d'« embarras absolu », en adressant de vives critiques à l'arbitre Stuart Attwell.

La 21e minute de la défaite de Liverpool face à Arsenal a été le théâtre d'une polémique arbitrale, après que Jurrien Timber a tiré le maillot d'Alexander Isak dans la surface de réparation, en une faute évidente que l'arbitre n'a pas sanctionnée, et ce cinq minutes seulement après que Kai Havertz a inscrit le but de la victoire.

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, est allé jusqu'à laisser entendre qu'il encouragerait ses joueurs à se laisser tomber au sol dans de telles situations, après que l'attaquant suédois Isak a préféré poursuivre le jeu et n'a pas protesté auprès de l'arbitre, bien qu'il ait subi la faute.

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Gerrard s'en prend à l'assistance vidéo à cause du penalty

Lors de son intervention dans l'émission « The Overlap Daily », Gerrard a exprimé son profond mécontentement face à la non-intervention d'Attwell, responsable de l'assistance vidéo, dans l'épisode impliquant Timber et Isak.

L'ancien capitaine de Liverpool a déclaré : « La vitesse du centre, la manière dont l'épisode s'est produit et la réaction qui l'a accompagné sont autant d'éléments qui peuvent nous faire comprendre que l'arbitre ait pu la manquer ou estimer qu'il ne s'agissait pas d'une grande faute, mais qu'une personne assise dans la salle de l'assistance vidéo, entourée de tous ces écrans, ne parvienne pas à voir l'épisode, c'est un embarras absolu. »

Et d'ajouter : « Il a tenu son maillot pendant longtemps, et l'arbitre a eu trois ou quatre occasions de revoir l'épisode et de le ralentir, sans compter le grand nombre de caméras présentes actuellement dans les stades. Ce qu'a fait Stuart Attwell était vraiment déplorable. »

Arsenal a mis fin à une attente de 14 ans en s'imposant de nouveau face à son hôte Liverpool (1-0), ce dimanche soir, lors de la neuvième journée de la Premier League anglaise, grâce à un but de Kai Havertz à la 16e minute.

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