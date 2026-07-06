Le championnat professionnel Roshen a confirmé son influence grandissante sur la Coupe du monde : ses joueurs stars se sont illustrés par leurs performances offensives lors de cette édition disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Mondial 2026 a ainsi accueilli plusieurs stars de la Ligue, emmenées par le quatuor portugais Cristiano Ronaldo, João Félix, Rúben Neves et João Cancelo.

Selon le réseau spécialisé Opta, le championnat saoudien occupe la première place arabe au classement des buts marqués en Coupe du monde, avec un total de 28 réalisations, preuve de la progression récente du niveau de la compétition et de son pouvoir d’attraction sur les stars internationales.

Le championnat égyptien pointe à la deuxième place avec 11 réalisations, grâce à une longue tradition de participation de ses joueurs au sein des sélections arabes et africaines, qu’il s’agisse de stars locales ou de professionnels ayant évolué en Égypte à différentes époques.

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Le championnat tunisien pointe à la troisième place avec 8 réalisations, preuve de la capacité de l’école tunisienne à former des joueurs capables de briller sur la scène mondiale et d’apporter une valeur ajoutée à leurs sélections.

Le championnat qatari pointe à la quatrième place avec 7 réalisations, juste devant l’émirati (6 buts), illustrant les progrès structurels et financiers de ces deux ligues.

Le championnat algérien totalise 5 buts, le marocain 4, tandis que les joueurs irakiens et koweïtiens ont inscrit deux réalisations chacun, clôturant ainsi le tableau arabe de cette statistique mondiale.

Au total, ces statistiques attestent de la progression des championnats arabes, désormais capables d’attirer et de former des talents, locaux ou étrangers, et de les préparer à briller sur la scène mondiale.



