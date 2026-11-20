Comment regarder La Roche VF - Concarneau avec un VPN

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France DAZN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:45

La Roche VF reçoit Concarneau en Ligue 3. Leader du championnat, le club vendéen cherchera à creuser l’écart en tête du classement face à une équipe qui occupe la sixième place.

La Roche aborde cette rencontre en forme, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches de Ligue 3. Sa seule défaite sur cette période a eu lieu contre Caen. Depuis, l’équipe a enchaîné deux succès en championnat, dont un sans encaisser de but face à Bourg en Bresse Peronnas.

Les résultats de Concarneau sont plus contrastés. L’équipe a largement battu le FC Fleury 91 lors de sa dernière sortie en Ligue 3, mais s’était inclinée face à Rouen la semaine précédente. Ses dernières semaines montrent une équipe capable de se montrer efficace en attaque comme de commettre des erreurs défensives.

Les deux clubs ont également disputé la Coupe de France et y ont chacun remporté des victoires pendant la même période. L’accumulation des matches pourrait peser dans la préparation de cette rencontre de championnat.

La Roche occupe la première place et Concarneau la sixième : leur écart au classement donne sur le papier un net avantage à l’équipe à domicile. Reste à voir si Concarneau pourra réduire cet écart en obtenant un résultat à l’extérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder La Roche VF - Concarneau, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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