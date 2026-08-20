En une seule phrase, Marc Cucurella a résumé l'ampleur du changement que vit le Real Madrid avec le retour de José Mourinho pour une deuxième période à Santiago Bernabeu, affirmant que l'entraîneur portugais a fait de son compatriote Cristiano Ronaldo la référence et l'exemple que chaque joueur de l'équipe doit suivre.

Le latéral catalan est revenu en Espagne après cinq années passées en Angleterre, en provenance de Chelsea pour 55 millions d'euros, après avoir remporté avec ce club la Coupe du monde des clubs à l'été 2025 et gagné la Coupe du monde avec la sélection espagnole, devenant ainsi l'une des recrues les plus marquantes du Real lors d'un mercato révolutionnaire qui a également vu arriver Bernardo Silva et Yan Diomandé.

Cucurella a déclaré, dans un entretien exclusif accordé à la chaîne officielle du club « RMTV », après avoir rejoint les entraînements à Valdebebas : « Mourinho veut que nous nous entraînions comme s'entraîne Cristiano Ronaldo, il le prend même comme référence de ce que doit être un joueur du Real Madrid. »

Le latéral, âgé de 27 ans, a ajouté : « Mourinho m'a inculqué beaucoup de confiance et de sérénité, il nous a dit sur le terrain que nous devions jouer ce que nous savons faire et prendre du plaisir, et faire ce que nous voulons tous, à savoir gagner et réaliser une saison exceptionnelle. »

La référence de Mourinho à Ronaldo n'était pas une surprise, car ce dernier a laissé une empreinte indélébile au club en tant que meilleur buteur de son histoire, et il est également compatriote de l'entraîneur. Mourinho le considère comme le modèle parfait de la mentalité professionnelle qu'il souhaite instaurer dans un vestiaire qui souffre de divisions après deux saisons sans titre.

Cucurella a exprimé sa fierté de porter le maillot blanc en disant : « C'est un immense honneur, je ne pense pas que beaucoup puissent dire qu'ils ont porté ce maillot. Nous avons vu de grandes légendes ici, c'est le plus grand club d'Europe, et être ici aujourd'hui est une récompense pour tous les efforts que j'ai fournis tout au long de ma carrière. »

Le Real Madrid se prépare pour son premier match de championnat face à l'Espanyol, en quête d'un départ solide qui effacera la déception de ses supporters après l'échec du transfert de Rodri, qui a préféré rejoindre le Barça, à un moment où Florentino Pérez a confié à Mourinho la mission de stopper la progression du Barça avec la même stratégie qu'il avait suivie une décennie plus tôt.