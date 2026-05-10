« La recrue phare du Feyenoord aperçue dans les tribunes du Kuip »

Dimanche après-midi, le Feyenoord disputera un match à domicile crucial contre l'AZ dans la course à la qualification directe pour la Ligue des champions. Un invité de marque a été aperçu au stade De Kuip : Oliver Ruhnert, dont le nom circule avec insistance pour occuper un poste technique au sein de la direction du club de Rotterdam.

Une victoire contre AZ lui garantirait définitivement une place directe en Ligue des champions, synonyme de dizaines de millions d’euros de revenus supplémentaires.

Dimanche après-midi, l’ancien directeur technique de l’Union Berlin a assisté à la rencontre depuis les tribunes de Rotterdam. L’Allemand est, avec Dévy Rigaux, l’un des principaux candidats à la direction technique du club.

Ces dernières semaines, le club a déjà rencontré plusieurs candidats pour le poste de directeur technique. Selon des informations précédentes, Ruhnert et Rigaux auraient déjà été approchés de manière concrète et une proposition serait même prête.

Ruhnert s’est forgé une solide réputation à Union Berlin, où il a occupé les postes de responsable du recrutement puis de directeur du football professionnel. Sous son égide, le club allemand a consolidé sa place en Bundesliga et s’est même qualifié pour la Ligue des champions.

Rigaux reste également dans le viseur du club rotterdamois. Le Belge occupe actuellement le poste de directeur sportif au Club de Bruges et a déjà eu des discussions avec Feyenoord plus tôt cette année au sujet d’un éventuel transfert.

Selon ESPN, les Rotterdamois ont également entamé des discussions avec Giovanni van Bronckhorst pour le poste de directeur technique. Dans ce schéma, l’ancien entraîneur travaillerait sous l’autorité du futur responsable du département sportif.