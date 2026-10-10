Abdoulaye Camara n’a pas encore trouvé ses marques à l’Ajax. Le milieu de terrain prêté l’été dernier par l’Udinese joue très peu avec le Jong Ajax, malgré les grandes attentes affichées lors de son arrivée. L’entraîneur Carlos García explique auprès d’ESPN pourquoi le Français de dix-huit ans doit pour l’instant se contenter d’un rôle de remplaçant.

L’Ajax a recruté Camara l’été dernier sous la forme d’un prêt en provenance de l’Udinese, en négociant selon De Telegraaf une option d’achat d’environ quatorze millions d’euros. International français chez les jeunes, formé à Montpellier, il était considéré comme un grand talent et avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première du club italien. À Amsterdam, il était vu comme un milieu défensif moderne au fort potentiel.

Pour l’instant, le public du Jong Ajax a peu vu ces qualités. Camara n’a jusqu’ici disputé que 24 minutes, réparties sur deux matches. Contre Helmond Sport, il est entré pour sept minutes, tandis que vendredi soir face au VVV-Venlo, il a eu droit à dix-sept minutes de temps de jeu.

Selon García, ce manque de temps de jeu est avant tout lié à l’adaptation au style de jeu amstellodamois. « Il vient de l’Udinese, où ils jouent d’une certaine manière. Ici, nous avons notre propre système et il doit s’habituer à ce que nous attendons exactement de lui », raconte l’entraîneur à ESPN.

« Il s’en sort bien à l’entraînement, mais c’est aussi le cas d’autres joueurs. Nous sommes satisfaits de lui et il s’est désormais habitué à l’équipe, au club et à ses coéquipiers. C’est un processus. »

Selon García, ce sont surtout les exigences spécifiques qu’impose l’Ajax à un milieu défensif qui constituent un point d’attention important. « Dans notre manière de jouer, le numéro 6 est très important en possession du ballon. Il est bon dans d’autres aspects du jeu, mais il doit encore apprendre à se rendre disponible et à reconnaître quand il est l’homme libre », explique le technicien. « Nous travaillons individuellement avec lui là-dessus, aussi bien sur le terrain qu’à l’aide de séquences vidéo. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il maîtrise cela. »

À son arrivée à l’Ajax, Camara avait été comparé à de grands noms comme Patrick Vieira, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni en raison de ses qualités physiques. Il portait aussi régulièrement le brassard de capitaine avec les équipes de jeunes de la France et l’Udinese Primavera. García ne veut toutefois pas se prononcer sur le niveau que le milieu de terrain de dix-huit ans pourra finalement atteindre. « C’est difficile à prédire avec les jeunes joueurs. Ils peuvent changer d’une semaine à l’autre, aussi parce qu’il se passe beaucoup de choses mentalement. »

« Je ne peux pas dire où se situe son plafond, mais il a de très grandes qualités. C’est un garçon formidable, très apprécié dans le vestiaire, il aide les autres, travaille dur et reste humble. Je ne peux rien dire de négatif sur lui. »