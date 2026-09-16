Kodai Sano s’est adapté en un rien de temps au jeu du PSV. Le milieu de terrain japonais a de grandes chaussures à chausser à Eindhoven après le départ de Joey Veerman, mais les premiers signaux sont bons.

À la fin du mercato estival, le transfert tant attendu de Sano s’est finalement concrétisé. Le PSV a déboursé environ 15 millions d’euros pour l’arracher au NEC, où il est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain de l’Eredivisie. C’est pourquoi le club d’Eindhoven voyait en Sano un excellent successeur à Veerman.

Lorsque Voetbal International l’interroge sur Veerman, il se met à rire. « Joey était le meilleur milieu de terrain des Pays-Bas. Mais les gens ne peuvent pas non plus nous comparer. Je suis un type de footballeur très différent de Joey. Nous avons vraiment des qualités différentes. J’ai quand même pu apprendre de lui en l’observant. »

« La passe que j’ai donnée contre le FC Utrecht et qui a finalement amené un but, c’était une passe que Joey aurait aussi pu donner, haha. Mais sinon, j’apporterai autre chose et j’ajouterai autre chose au jeu du PSV. Je suis un joueur dynamique de box-to-box. J’adore jouer en numéro 6, parce que je touche beaucoup le ballon. »

« Mais honnêtement, ce n’est qu’un numéro, parce que je peux aussi me projeter vers l’avant et j’en ai envie. J’aime cette liberté. Je dois encore m’améliorer, bien sûr, dans la communication avec mes coéquipiers. Je dois mieux les connaître pour savoir quelles sont leurs forces et comment je peux les exploiter en fonction de cela. Je vais devoir le vivre avec eux et, alors, je suis certain que notre jeu sera de mieux en mieux. »

« J’ai eu peu de mal à m’adapter parce que je joue en Eredivisie depuis des années et que je connais le jeu du PSV », poursuit Sano. « J’ai bien sûr aussi parlé avec l’entraîneur et il n’y a pas non plus énormément de différence de conception entre le NEC et le PSV. Les deux équipes veulent avoir le ballon, attaquer et, en cas de perte de balle, elles veulent le récupérer le plus vite possible. »

Sano compte déjà cinq matches d’Eredivisie à son actif avec le PSV. Dimanche dernier, il a aussi inscrit son premier but sous les couleurs du club d’Eindhoven : le 2-1 contre le Sparta.