La recrue à plusieurs millions du PSV débute en Keuken Kampioen Divisie

Ayoni Santos dispute vendredi ses premières minutes officielles sous les couleurs du PSV. Le Cap-Verdien arrivé en provenance du Sparta Rotterdam débute à l’aile droite lors de Helmond Sport - Jong PSV.

Pour Santos, il s’agit de ses débuts en Keuken Kampioen Divisie. Le polyvalent droitier n’avait jusque-là évolué qu’en Eredivisie (Sparta) et en Tweede Divisie (Jong Sparta).

Le talent de 21 ans a été présenté début septembre au PSV, qui a versé entre 5 et 5,5 millions d’euros à Het Kasteel. Le Sparta a ainsi battu son record de transfert entrant.

Santos a fait ses débuts le week-end dernier dans le groupe de l’entraîneur Peter Bosz contre l’Ajax, qui l’a également retenu pour le match de Ligue des champions en milieu de semaine face au Shakhtar Donetsk. Il n’a toutefois pas encore disputé la moindre minute avec l’équipe première.

Le match entre Helmond Sport et Jong PSV débute à 20 heures. Les prometteurs joueurs d’Eindhoven ont bien lancé leur nouvelle saison en Keuken Kampioen Divisie avec onze points pris en six matches. Helmond a récolté cinq points en cinq rencontres.

Composition de Jong PSV : Smolenaars ; Penso, Bresser, Merién, Verhulst ; Mulders, Cornecion, Sidibé ; Santos, Jones, Kluit.



