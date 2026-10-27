Sami Ouaissa n’a une nouvelle fois pas fait son retour sur le terrain mardi après-midi, rapporte Rik Elfrink sur X. L’attaquant devait jouer avec le Jong PSV en Premier League International Cup.

Le PSV a recruté Ouaissa l’été dernier en provenance du NEC pour neuf millions d’euros. Jusqu’à présent, son passage à Eindhoven ne peut pas être qualifié de réussite.

Né dans le Limbourg, il n’a encore jamais joué avec l’équipe première du PSV. Il est arrivé blessé à Eindhoven et n’est toujours pas apte à jouer.

Lundi dernier, il a disputé 45 minutes avec le Jong PSV lors de la défaite 1-0 contre le FC Dordrecht. Il était ensuite prévu qu’il joue mardi en Premier League International Cup contre Ipswich Town.

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Pourtant, Ouaissa n’est pas apparu sur le terrain d’entraînement et n’était pas non plus sur le banc. Elfrink a jugé son absence très surprenante, sans en connaître précisément la raison.

Le Jong PSV n’a finalement pas eu besoin d’Ouaissa en Angleterre. L’équipe s’est imposée 7-0, notamment grâce à trois buts et deux passes décisives de Mikkel Bro Hansen.