Sami Ouaissa n’a une nouvelle fois pas fait son retour sur le terrain mardi après-midi, rapporte Rik Elfrink sur X. L’attaquant devait jouer avec le Jong PSV en Premier League International Cup.
Le PSV a recruté Ouaissa l’été dernier en provenance du NEC pour neuf millions d’euros. Jusqu’à présent, son passage à Eindhoven ne peut pas être qualifié de réussite.
Né dans le Limbourg, il n’a encore jamais joué avec l’équipe première du PSV. Il est arrivé blessé à Eindhoven et n’est toujours pas apte à jouer.
Lundi dernier, il a disputé 45 minutes avec le Jong PSV lors de la défaite 1-0 contre le FC Dordrecht. Il était ensuite prévu qu’il joue mardi en Premier League International Cup contre Ipswich Town.
Pourtant, Ouaissa n’est pas apparu sur le terrain d’entraînement et n’était pas non plus sur le banc. Elfrink a jugé son absence très surprenante, sans en connaître précisément la raison.
Le Jong PSV n’a finalement pas eu besoin d’Ouaissa en Angleterre. L’équipe s’est imposée 7-0, notamment grâce à trois buts et deux passes décisives de Mikkel Bro Hansen.