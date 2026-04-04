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La qualification pour l'Asie n'est pas une condition sine qua non... L'Union de Djeddah décide de l'avenir de Consesao

Al Ittihad vs Al Hazem
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S. Conceicao
Arabie saoudite
Portugal

L'entraîneur portugais va-t-il quitter l'Émir ?

Des informations parues dans les médias ont révélé ce qui se passe au sein de la direction du club d'Al-Ittihad de Djeddah concernant l'avenir du Portugais Sergio Conceição, l'entraîneur de l'équipe, dont le départ serait envisagé dans les prochains jours.

Consesão a récemment fait l'objet de vives critiques et de demandes incessantes pour son départ, notamment après l'élimination en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, suite à la défaite aux tirs au but face à Al-Khuloud.

Le journaliste Hattan Al-Najjar a déclaré dans l'émission « Nadina » : « L'avenir de Conceição est scellé au sein de l'Ittihad, car l'entraîneur portugais ne restera pas après la fin de la saison en cours. »

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Il a ajouté : « Consesao ne restera pas même s'il remporte la Ligue des champions de l'Asie, car la direction a pris sa décision finale à ce sujet ».

Il a poursuivi : « Le dernier communiqué publié par la direction du club visait uniquement à apaiser les tensions, et Conceição partira à la fin de la saison en cours. »

Il a conclu : « L'entraîneur est dans une impasse avec la direction, et ses relations avec les joueurs dans le vestiaire sont mauvaises. »

Rappelons que l'Union a remporté une victoire difficile contre Al-Hazm, vendredi dernier, sur le score de 1-0, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

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