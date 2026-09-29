L'Australien Graham Arnold, sélectionneur de l'Irak, a réclamé le recours au règlement de la Fédération internationale de football, afin de déterminer le deuxième qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 », aux côtés de l'Arabie saoudite.

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue irakienne sur le score de 2-0, lors du match qui les a opposées ce mardi, au stade Al-Inma à Djeddah, dans la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe, se qualifiant en tête du groupe 1 avec 9 points.

Au même moment, la sélection d'Oman a signé une victoire retentissante, après avoir renversé son retard face au Koweït d'un but à zéro pour l'emporter sur le score de 3-1, dans les dernières minutes du match.

La Fédération de la Coupe du Golfe de football a procédé à un tirage au sort dans un hôtel de la ville de Djeddah, pour désigner le deuxième qualifié du groupe 1 pour les demi-finales de la compétition du Golfe aux côtés de l'Arabie saoudite, entre les sélections d'Irak et d'Oman, après leur égalité sur tous les plans.

Le tirage au sort a débouché sur la qualification de la sélection d'Oman pour les demi-finales, devenant le deuxième qualifié du groupe derrière la sélection saoudienne, qui a trôné en tête du groupe avec un parcours parfait (9 points).

Arnold a exprimé son désaccord avec cette décision, dans des déclarations en conférence de presse après le match contre l'Arabie saoudite, rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », déclarant : « Nous devons nous en remettre au règlement de la FIFA. »

Il a précisé : « Notre niveau est supérieur à celui d'Oman, notre classement est meilleur que le leur, et si nous voulons être justes, nous devons suivre les règles. Nous verrons ce qui se passera, mais je pense qu'il ne serait pas juste que nous ne nous qualifiions pas. »

Les sélections d'Irak et d'Oman ont obtenu 4 points, elles ont fait match nul 1-1 lors du premier match, chacune a inscrit 4 buts et en a encaissé 5, et chacune a également écopé de 8 cartons jaunes, sans aucun carton rouge.

Quant au classement mensuel de la Fédération internationale de football, la sélection d'Irak occupe la 63e place mondiale et la 8e place asiatique, devançant la sélection d'Oman qui occupe la 80e place mondiale et la 11e place du continent asiatique.