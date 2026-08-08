Il y a quelques jours, le journaliste Walid Al-Faraj a fait des déclarations qui ont suscité une vive polémique au sujet des élections de la Fédération saoudienne de football, après avoir affirmé que la plupart des noms candidats ne possédaient pas les compétences suffisantes pour diriger la Fédération et succéder à Yasser Al-Misehal, des propos qui ne sont pas passés inaperçus et qui lui ont valu des critiques de la part de certains observateurs.

Al-Faraj estimait que le paysage électoral ne comptait pas un grand nombre de noms capables d'assumer cette mission, et que la présence de plusieurs listes ne signifiait pas nécessairement l'existence d'une forte concurrence pour la présidence de la Fédération, ce qui a fait de ses déclarations un sujet de large débat au cours des derniers jours.

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Mais la surprise est vite arrivée, après que la commission des élections du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football a annoncé les résultats de l'examen des listes électorales, révélant l'exclusion de la plupart des noms qui se préparaient à entrer dans la course électorale.

Sept listes s'étaient présentées à la candidature durant la période des élections, avant le retrait de l'une d'elles, laissant six listes se soumettre au processus d'examen et de vérification, avant que la commission n'annonce que la liste de Badr ben Slimane Al-Ruzaiza était la seule à avoir rempli toutes les conditions et exigences de la candidature.

Ainsi, les élections sont passées d'une course qui comptait plusieurs listes à un tableau totalement différent, le nom d'Al-Ruzaiza étant désormais le seul présent à l'étape actuelle, ramenant en force les déclarations d'Al-Faraj sur le devant de la scène, d'autant plus que ce qui s'est produit a coïncidé avec une grande partie de sa lecture antérieure de la situation.









Cela intervient dans une phase de transition importante pour le football saoudien, après le départ de Yasser Al-Misehal de la présidence de la Fédération saoudienne de football à la suite de sa démission après l'élimination de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026, marquant le début de la recherche d'une nouvelle direction chargée d'assumer la responsabilité de dossiers extrêmement importants au cours des prochaines années.

Et bien que les déclarations d'Al-Faraj ne portaient pas directement sur l'exclusion des listes, les récents développements leur ont donné un nouvel élan et ont ouvert la voie à une question importante : le journaliste saoudien lisait-il correctement le paysage électoral depuis le début, ou ce qui s'est produit n'est-il qu'une simple coïncidence ? Ce qui est certain, c'est que la prophétie d'Al-Faraj est désormais devenue l'une des histoires les plus polémiques des élections de la Fédération saoudienne.