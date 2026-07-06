La presse internationale se moque de la Seleção : « Où est passé le Brésil d'autrefois ? Ils ont dansé au gré du vent ! »

La presse internationale a déversé un flot de critiques acerbes sur la sélection brésilienne et son entraîneur Carlo Ancelotti, après l’élimination humiliante en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège (1-2) dimanche soir. Cette défaite a été qualifiée de « pire revers depuis 1990 » Les observateurs évoquent un « coup dur pour l’histoire » et relaient les sarcasmes argentins, tandis que l’avenir de l’entraîneur italien fait déjà débat.

Le quotidien sportif brésilien Globo Esporte constate : « La Seleção traverse sa plus longue période de disette depuis son premier titre mondial. Cette sixième défaite consécutive face à une nation européenne constitue le pire résultat du Brésil depuis 1990 », rappelant l’élimination en Italie après un revers contre l’Argentine de Diego Maradona (1-0).

Vingt-huit ans sans titre majeur

La presse italienne n’a pas épargné la Seleção en plein naufrage. La « Gazzetta dello Sport » a ainsi écrit : « En 2030, cela fera 28 ans que la sélection brésilienne n’aura plus remporté de titre : c’est un record », soulignant que « le Brésil souffre manifestement d’une certaine fragilité face au football européen », et en rappelant les éliminations récentes face à « la France en 2006, les Pays-Bas en 2010, l’humiliation 7-1 contre l’Allemagne en 2014, la Belgique en 2018, la Croatie en 2022, et désormais la Norvège ».

Le quotidien transalpin conclut sur un ton cinglant : « Vinícius est le seul joueur de haut niveau dans une équipe de niveau moyen, que la sélection brésilienne espérait voir lui succéder », sans pour autant condamner le bilan de son compatriote Ancelotti, malgré son incapacité à sauver l’équipe.

L’avenir d’Ancelotti sera débattu plus tôt que prévu.

« BBC Sport » l’a clairement affirmé : « Son contrat court jusqu’en 2030, mais la manière dont il quitte le tournoi signifie que le débat sur son avenir commencera bien plus tôt que quiconque ne l’avait prévu au Brésil », soulignant la performance décevante : « Le Brésil n’a eu que 33,5 % de possession et ne s’est montré dangereux que sur des contres. »

Le journal « The Athletic » a notamment souligné la prudence de l’entraîneur italien, affirmant : « Ancelotti porte une part de responsabilité, car il a contribué à la défaite de son équipe en remplaçant Bruno Guimarães juste avant le premier but. Constatant le faible taux de possession de son équipe, il a alors basculé vers une stratégie de contre-attaques en alignant Ederson et Danilo Santos au milieu de terrain, au détriment de son meilleur passeur. Ce choix a permis à la Norvège de dominer aisément les dix dernières minutes.

La presse argentine se gausse du Brésil

Cette pauvreté tactique a fait la joie de la presse argentine, qui s’est clairement moquée de l’élimination de sa voisine et rivale de toujours. Le journal « La Nación » a écrit : «Le Brésil d’antan, phare du football mondial, a disparu depuis longtemps, et Ancelotti n’a pas non plus réussi à bâtir un nouveau Brésil, censé être plus fiable et plus décisif, porté par des talents individuels, avec Vinícius en tête.»

Le site Ole a opté pour un ton plus dramatique : « Souvenez-vous du Brésil qui adorait la possession ? Celui qui vénérait les passes magnifiques ? Celui dont les équipes étaient rêveuses et créatives ? Celui qui pratiquait le football total comme une religion ? L’époque moderne a balayé tout cela, et cette Seleção joue, gagne ou perd selon une autre équation. Qui aurait imaginé que la Norvège doublerait son pourcentage de possession ? C’est un coup porté à l’histoire. Le prix à payer pour avoir renoncé à son identité, c’est la défaite du Brésil en Coupe du monde. »

«Ils dansent au gré du vent.»

Même Zlatan Ibrahimović, consultant pour « Fox Sports », se disait déconcerté : « La prestation du Brésil ne m’a pas convaincu du tout… J’ai eu l’impression que la Norvège pratiquait un beau football tandis que le Brésil jouait au petit bonheur la chance… Je ne sais pas. On aurait dit qu’ils dansaient au gré du vent. »

Pour The Telegraph, « la défaite contre la Norvège peut sembler un coup dur pour les 200 millions de Brésiliens, mais quiconque analyse l’histoire récente de la Seleção ne sera pas surpris par son élimination de la Coupe du monde 2026 ».

«La fin d’une époque»

De nombreux médias, à l’instar du journal Bild, ont souligné la retraite internationale de Neymar, mettant en avant les larmes de la star dans leurs articles.

Le journal « The Guardian » a résumé la situation en ces termes : « Neymar a quitté le terrain en pleurant, marquant ainsi la fin d’une époque. »