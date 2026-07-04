Une scène inédite a surpris le monde entier : la préparation tactique de l’équipe d’Égypte avant sa séance de tirs au but face à l’Australie a fait la une des journaux et des sites sportifs internationaux.

Les caméras ont capté les Pharaons regroupés autour d’un ordinateur portable pour visionner une ancienne séance de tirs au but de Kylian Mbappé avec le Real Madrid contre Levante, afin d’analyser le style du gardien australien Matthew Ryan, alors en poste chez le club espagnol :

Que s’est-il passé ?

Juste avant la série fatidique, les Pharaons, emmenés par Mohamed Salah, se sont regroupés autour d’un ordinateur portable. L’analyste vidéo Mahmoud Selim leur a alors projeté un penalty converti par Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid face à Levante, le 17 janvier dernier en Liga.

L’objectif était clair : analyser les mouvements et le placement du gardien australien Matthew Ryan, alors dernier rempart de Levante, que l’entraîneur Tony Popović avait fait entrer à la 119e minute spécialement pour les tirs au but.

Résultat : les quatre tireurs égyptiens (Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah et Hossam Abdel-Majeed) ont tous trompé Ryan, qui n’a arrêté aucun tir, offrant à l’Égypte sa première qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, 4-2 aux tirs au but.

La scène a fait le tour du monde. Le journal français L’Équipe a notamment rapporté que Mohamed Salah, assis en tailleur devant l’écran, a lui-même mis la vidéo en pause plusieurs fois pour analyser avec précision les mouvements du gardien.

Le journal conclut avec une pointe d’ironie : « Merci, Mbappé ! », rappelant que le penalty marqué par la star française avait, en quelque sorte, aidé l’Égypte à déchiffrer le gardien australien.

Le site Foot Mercato a qualifié cette méthode de préparation d’« inhabituelle », soulignant qu’elle « met en évidence l’importance croissante de l’analyse vidéo dans le football moderne ».

Il a souligné que « cette méthode non conventionnelle a suscité de nombreuses réactions sur Internet ; beaucoup ont en effet salué le niveau de précision des préparatifs de la sélection égyptienne », ajoutant que « cette analyse de dernière minute a porté ses fruits lors de ce match décisif ».

En Espagne, AS a retenu « l’une des images emblématiques de la Coupe du monde », expliquant que le staff égyptien a diffusé la vidéo durant l’échauffement aux passes, juste avant les tirs au but, pour focaliser les joueurs sur les faiblesses de Ryan.

Marca établit un parallèle entre le choix de l’Australien Tony Popović et la prise de risque célèbre de Louis van Gaal en 2014, quand le Néerlandais avait remplacé son gardien juste avant les tirs au but.

Elle souligne que Bobović « avait remarqué ce changement et souhaitait le reproduire », mais que « son pari s’est cette fois-ci retourné contre lui », puisque « Ryan n’a arrêté aucun penalty, ne les ayant devinés correctement qu’une seule fois ».

Les échecs aux tirs au but d’Harry Soutar et de Lucas Harrington ont ainsi offert aux Pharaons leur première qualification en phase à élimination directe de l’histoire.

La chaîne française RMC a titré avec ironie : « Le plan de Tim Krul a échoué », en référence à la stratégie de Bobović.

Elle souligne que « le staff technique des Pharaons n’a rien laissé au hasard ».

De son côté, le quotidien espagnol Sport a mis en avant l’aspect technologique de l’épisode, affirmant : « La technologie a de nouveau occupé le devant de la scène lors de la Coupe du monde, cette technologie omniprésente qui imprègne tout à notre époque marquée par des progrès technologiques constants. »

Elle a souligné que « l’objectif était de trouver des indices permettant d’identifier les faiblesses de Ryan lors des tirs au but depuis le point de penalty ».

Enfin, le tabloid britannique The Sun a jugé la scène « étrange » a priori, tout en admettant qu’« il y avait une bonne raison de la regarder ».

Elle a également relayé les réactions des supporters sur les réseaux sociaux : l’un a écrit : « Du grand football », un autre a commenté : « Quel travail ! », tandis qu’un troisième a ajouté : « Ils ont eu plusieurs jours pour se préparer ».

Un quatrième conclut : « En même temps, certains supporters continuent de penser que les tirs au but ne sont qu'une question de chance. »

Un internaute sarcastique a toutefois conclu : « À quoi bon tout ce travail, il n’avait qu’à sauter pour éviter chaque tir. »