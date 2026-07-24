La presse du matin voit déjà la patte de Míchel dans l’Ajax victorieux

Compliments pour l’Ajax après sa victoire 1-4 sur le terrain du FK Vojvodina au deuxième tour préliminaire de la Conference League. La patte de l’entraîneur Míchel se voit de plus en plus, tel est le constat dressé au lendemain du match dans la presse néerlandaise.

Selon De Telegraaf, l’Ajax a joué pendant une heure comme le souhaitait le technicien espagnol. Il reste toutefois des points à améliorer. « Offensif, parfois frivole et techniquement soigné. Le fait que l’Ajax ait aussi gâché énormément d’occasions et ait nettement baissé de pied durant la dernière demi-heure a confirmé ses propos juste avant le match. » Míchel avait annoncé qu’il faudrait du temps avant que sa manière de jouer soit assimilée par les joueurs.

« L’Ajax aurait depuis longtemps dû plier le match dès la première demi-heure. Et Nardin Mulahusejnovic aurait aussi très bien pu inscrire le 2-1, mais les visiteurs ont été épargnés par cette désillusion », juge le quotidien du matin. Le match retour ne semble plus servir qu’aux statistiques. « Après cette victoire convaincante et méritée dans le nord de la Serbie, le retour de jeudi prochain à la Johan Cruijff ArenA semble s’être transformé en simple formalité. »

Aux yeux de l’Algemeen Dagblad, Míchel peut regarder cette rencontre avec satisfaction. « L’Ajax dispute ce jeudi soir un match plus que correct. L’Ajax domine d’entrée. L’équipe se procure occasion après occasion. Et c’est ainsi que Míchel aime voir les choses, lui qui se tient ce soir-là, en apparence calme, devant le banc de l’Ajax. »

Míchel semble déjà avoir l’influence nécessaire sur l’Ajax. « Cela se voit notamment dans les nombreux changements de position. Tout n’a pas été loin de là, mais les intentions étaient claires. »

De Volkskrant s’attarde sur un débutant de seize ans à l’Ajax. « Le 1-4 inscrit, qui plus est, par un joueur issu du centre de formation, Mohamed Abdalla, était donc appréciable. L’ancien représentant du centre de formation du PSV est entré en jeu et a célébré son but, à la 92e minute, avec une joie débordante. À 16 ans et sept mois, il fait partie des plus jeunes buteurs de l’histoire du club amstellodamois. »

Het Parool constate que la possession du ballon est sacrée pour Míchel. « Le technicien espagnol veut attaquer avec patience et ne pas prendre trop de risques. D’abord occuper les bonnes positions, puis seulement aller de l’avant : telle est l’idée. Ainsi, la possession n’est pas seulement une manière d’attaquer, mais aussi de défendre. »