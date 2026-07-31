La presse du matin revient sur la victoire 4-1 de l’Ajax face au FK Vojvodina au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Un joueur du club amstellodamois reçoit tous les éloges après sa grande performance.

« Le 2-1 d’Oscar Gloukh, très en vue, après une combinaison avec Godts, était superbe. Ce but a poussé Míchel à remplacer Dolberg, Klaassen et Owen Wijndal par Leonardo, Mokio et Henrique à la 57e minute », analyse De Telegraaf au sujet de la seconde période de l’Ajax à domicile. « Une minute plus tard, le revenant Gloukh inscrivait son deuxième but de la soirée (3-1). »

Het Parool qualifie Gloukh de « homme du match » après son triplé en seconde période à Amsterdam. « Après la pause, l’Ajax a encore creusé l’écart face à Vojvodina, notamment grâce à Gloukh. Servi par Godts, il a marqué le 2-1 dans la lucarne droite. Peu après, il a de nouveau trouvé le chemin des filets, cette fois avec l’extérieur du pied droit. D’une frappe puissante en hauteur, Gloukh a fixé le score final à 4-1. »

L’Algemeen Dagblad est lui aussi élogieux envers Gloukh, qui évoluait au milieu de terrain. « Le dribbleur d’1,70 mètre originaire de Rehovot, en Israël. Il porte presque à lui seul l’Ajax vers une victoire contre le FK Vojvodina lors du premier match officiel à domicile de l’entraîneur Míchel. »

Selon l’AD, Gloukh a livré un véritable récital après la pause. « Il signe un triplé. Pas de simples buts faciles à pousser au fond, mais des réalisations réussies les unes après les autres, qui lui valent une ovation du public à un quart d’heure de la fin au moment de sa sortie. »

« La saison dernière a été très difficile mentalement », a déclaré Gloukh après la rencontre à Voetbal International. « Surtout parce qu’il y a eu trois entraîneurs au total. Mais maintenant, je suis beaucoup plus fort mentalement. Nous avons confiance en cet entraîneur, espérons que ce sera une bonne saison. »