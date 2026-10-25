La presse britannique est unanime au sujet de Jorrel Hato après la défaite choc face aux Spurs

Jorrel Hato a vécu samedi une soirée à oublier au plus vite. L’ancien joueur de l’Ajax était titulaire face à Tottenham Hotspur, mais il a eu fort à faire contre Mohammed Kudus. La presse britannique lui a attribué la note de 5.

Le match entre Chelsea et les Spurs a dégénéré après soixante-dix minutes de jeu, lorsque Palmer est violemment entré en collision avec Mateus Fernandes, qui se trouvait au sol. Une échauffourée a éclaté, impliquant notamment Van de Ven, avant que Palmer, Fernandes et le Néerlandais ne reçoivent chacun un carton jaune.

Sept minutes plus tard, Tottenham a frappé lorsque le gardien de Chelsea Mike Penders a malencontreusement boxé dans son propre but un corner venu de la gauche : 0-1.

Les problèmes de Chelsea se sont aggravés trois minutes plus tard : Palmer a reçu un deuxième carton jaune après une faute sur Gallagher. Tottenham a profité de sa supériorité numérique et a scellé le sort du match à la 87e minute grâce à Matthys Tel. Après avoir intercepté le ballon dans sa propre moitié de terrain, il s’est lancé dans une course impressionnante avant de marquer d’une frappe à dix-huit mètres : 0-2.





Après la rencontre, Chelsea a été sévèrement critiqué dans les médias britanniques, et Hato n’a pas été épargné. « Il a été invisible dans le jeu offensif et a eu fort à faire contre Kudus », écrit la BBC.

Football London a également vu Hato subir la domination des Spurs. « Le jeu de Chelsea passait principalement par le côté droit. Il a été totalement invisible dans le jeu offensif », estime le média.

The Evening Standard s’est en revanche montré un peu plus indulgent envers l’ancien joueur de l’Ajax. « Il ne semblait pas tout à fait sur la même longueur d’onde que certains de ses partenaires en défense et les a parfois frustrés par de petites erreurs. »

« Il a été largement occupé par Kudus, qu’il a contenu efficacement. Il a été remplacé peu après l’heure de jeu, avant même que Chelsea ne s’effondre complètement », écrit The Evening Standard.