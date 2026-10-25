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Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

La presse britannique est unanime au sujet de Jorrel Hato après la défaite choc face aux Spurs

Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League

Jorrel Hato a vécu samedi une soirée à oublier au plus vite. L’ancien joueur de l’Ajax était titulaire face à Tottenham Hotspur, mais il a eu fort à faire contre Mohammed Kudus. La presse britannique lui a attribué la note de 5.

Le match entre Chelsea et les Spurs a dégénéré après soixante-dix minutes de jeu, lorsque Palmer est violemment entré en collision avec Mateus Fernandes, qui se trouvait au sol. Une échauffourée a éclaté, impliquant notamment Van de Ven, avant que Palmer, Fernandes et le Néerlandais ne reçoivent chacun un carton jaune.

Sept minutes plus tard, Tottenham a frappé lorsque le gardien de Chelsea Mike Penders a malencontreusement boxé dans son propre but un corner venu de la gauche : 0-1.

Les problèmes de Chelsea se sont aggravés trois minutes plus tard : Palmer a reçu un deuxième carton jaune après une faute sur Gallagher. Tottenham a profité de sa supériorité numérique et a scellé le sort du match à la 87e minute grâce à Matthys Tel. Après avoir intercepté le ballon dans sa propre moitié de terrain, il s’est lancé dans une course impressionnante avant de marquer d’une frappe à dix-huit mètres : 0-2.


Après la rencontre, Chelsea a été sévèrement critiqué dans les médias britanniques, et Hato n’a pas été épargné. « Il a été invisible dans le jeu offensif et a eu fort à faire contre Kudus », écrit la BBC.

Football London a également vu Hato subir la domination des Spurs. « Le jeu de Chelsea passait principalement par le côté droit. Il a été totalement invisible dans le jeu offensif », estime le média.

The Evening Standard s’est en revanche montré un peu plus indulgent envers l’ancien joueur de l’Ajax. « Il ne semblait pas tout à fait sur la même longueur d’onde que certains de ses partenaires en défense et les a parfois frustrés par de petites erreurs. »

« Il a été largement occupé par Kudus, qu’il a contenu efficacement. Il a été remplacé peu après l’heure de jeu, avant même que Chelsea ne s’effondre complètement », écrit The Evening Standard.

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