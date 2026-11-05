Le Brésilien Raphinha est sur le point de signer un nouveau contrat avec son club, le Barça, qui courra jusqu'au 30 juin 2030, ce qui pourrait lui offrir l'occasion d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire des joueurs brésiliens au Barça. S'il mène ce contrat à son terme, il atteindra en effet huit saisons sous le maillot blaugrana, devenant ainsi le deuxième joueur brésilien le plus durable de l'histoire du club, derrière son compatriote Dani Alves, qui y a passé neuf saisons au cours de deux périodes différentes.

Les joueurs brésiliens occupent une place particulière dans l'histoire du Barça, puisque 46 joueurs de cette nationalité ont porté le maillot du club catalan, à commencer par le gardien de but Jaguaré Bezerra en 1931, jusqu'à Gabriel Jesus en 2026. La liste comprend des noms de légende tels que Romário, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho et Neymar.

Le parcours de Raphinha au Barça est venu confirmer sa valeur grandissante au sein de l'équipe, après avoir surmonté un début difficile à la suite de son arrivée à l'été 2022. Il a progressivement réussi à s'imposer grâce à sa détermination et à son travail continu, pour devenir l'un des leaders de l'équipe. Il dispute actuellement sa cinquième saison avec le club, égalant le nombre de saisons passées par Evaristo de Macedo, Rivaldo et Ronaldinho, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Au cours de 190 matchs officiels sous le maillot du Barça, Raphinha a inscrit 94 buts et délivré 62 passes décisives, se rapprochant ainsi des statistiques de plusieurs légendes brésiliennes du club. Il est à égalité avec Ronaldinho au nombre de buts, ce dernier en ayant marqué 94 en 207 matchs, tandis que Rivaldo en compte 130 en 235 matchs et Evaristo 181 en 237 matchs.

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L'attachement du Barça à prolonger Raphinha ne semble pas uniquement lié à ses statistiques offensives, mais aussi à sa capacité à s'adapter aux besoins de l'équipe, en particulier après que le staff technique dirigé par Hansi Flick a proposé de l'utiliser au poste d'avant-centre, à la suite de l'échec des négociations pour recruter Julián Álvarez. Le joueur a affiché des chiffres remarquables dans ce rôle, avec 19 buts marqués et 3 passes décisives en 13 matchs.

Malgré les offres financières alléchantes que Raphinha pourrait recevoir, notamment de la part de clubs du championnat saoudien, son maintien au Barça apparaît comme l'option la plus probable compte tenu de sa place dans le projet sportif du club. S'il mène son nouveau contrat à terme jusqu'en 2030, il atteindra sa trente-troisième année et huit saisons sous le maillot du club, se rapprochant d'une performance historique, même si le record de Dani Alves en nombre d'apparitions, qui s'élève à 410 matchs, reste pour l'heure hors de sa portée.