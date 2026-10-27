Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, a retrouvé le chemin des filets après une absence de près de 200 jours, inscrivant son premier but de la saison en cours avec le « Leader ».

Al-Hilal s'est rendu ce mardi sur la pelouse du Al-Shamal qatari, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

À la 32e minute de la rencontre, Salem Al-Dawsari a ouvert le score pour Al-Hilal, après que le latéral français Théo Hernandez lui a transmis un ballon au ras du sol devant une cage vide de son gardien.

Ce but est le premier inscrit par le « Tornado » cette saison avec Al-Hilal, lors de sa première titularisation avec le club et sa troisième apparition au total, après deux entrées en jeu de quelques minutes seulement en Roshn Saudi League.

Salem Al-Dawsari était absent d'Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, en raison d'une opération chirurgicale subie à la suite de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Al-Dawsari a retrouvé les buts sous le maillot du « Leader » après une absence de 197 jours, depuis qu'il l'avait fait lors du match nul 3-3 contre Al-Sadd qatari, en huitièmes de finale de cette même compétition asiatique, avant la défaite aux tirs au but, le 13 avril dernier.

Depuis, Salem a disputé 8 matches avec Al-Hilal en Roshn Saudi League et en Ligue des champions d'Asie Elite, dont 6 à la fin de la saison dernière et 2 cette saison, sans inscrire le moindre but avant sa réalisation contre Al-Shamal.