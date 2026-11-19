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Tout le monde attendait que Courtois revienne et retrouve tranquillement sa place, mais ce qui s'est passé en Belgique a bouleversé tous les plans. Un jeune gardien de 24 ans a brillé de manière spectaculaire, au point que supporters et médias se demandent : l'ère Courtois est-elle terminée en sélection ?

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Les solides prestations de Senne Lammens, gardien de Manchester United, avec la sélection belge ont semé le doute au sein de l'équipe nationale quant à la place de titulaire du portier du Real Madrid, Thibaut Courtois, absent des derniers matchs pour se reposer.

Âgé de 24 ans, Senne Lammens a impressionné lors des derniers matchs de Ligue des nations, que Courtois, 34 ans, avait convenu avec le sélectionneur Mark van Bommel de manquer pour souffler, même s'il espère récupérer sa place avant l'Euro 2028.

Lammens a été titularisé lors de cinq des six matchs de la phase de groupes et s'est particulièrement illustré lors des deux dernières victoires, face à la Turquie (2-1) et à l'Italie (4-1).

Il a empêché une égalisation tardive contre la Turquie et arrêté un penalty face à l'Italie, aidant la Belgique à s'assurer la deuxième place de son groupe et la qualification pour les quarts de finale.

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Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a relayé les propos du site Walfoot : « Sous forte pression dans les buts de Manchester United, Senne Lammens a commis quelques erreurs. Le jeune gardien a toutefois retrouvé confiance en lui avec la sélection belge, surtout après son arrêt sur penalty contre l'Italie ».

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Le journal souligne que « Lammens s'impose comme un pilier de la sélection » et s'interroge : « La place de Courtois est-elle menacée ? »

Il cite également Marc Degryse, ancien international belge, qui suggère à Van Bommel de maintenir sa confiance au jeune gardien au retour de Courtois et de dire au joueur du Real Madrid : « Thibaut, tu resteras sur le banc. »

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Dans ce contexte, l'ancien gardien et consultant Frank Boeckx estime que Van Bommel choisira de le réinstaller comme titulaire, avec un discours du genre : « Senne Lammens, bravo, mais Thibaut joue le titre, alors que toi, tu luttes pour le maintien. »

Manchester United, entraîné depuis cette semaine par l'Argentin Mauricio Pochettino, occupe actuellement la 18e place de Premier League, avec une victoire, cinq nuls et quatre défaites, et Lammens ne suscite pas en Angleterre les mêmes éloges que dans son pays.

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L'ancien joueur irlandais de United Roy Keane a déclaré : « Il était très bon l'an dernier, mais aujourd'hui, il coûte des points à Manchester United. »

L'ancien joueur et consultant Gary Neville estime lui aussi que le club anglais doit se renforcer au poste de gardien, sans forcément remplacer le portier belge.

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« Je pense que Pochettino voudra recruter un autre gardien pour accroître la concurrence. Je ne dis pas qu'il remplacera Lammens ; il est encore trop tôt », a déclaré Neville, ajoutant qu'il estime que le gardien a montré suffisamment de qualités pour rester dans l'équipe.

Malgré le débat autour du poste de titulaire, il n'existe aucune rivalité personnelle entre les deux gardiens belges.

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« Bien sûr, je devrai me battre pour ma place, comme convenu avec le sélectionneur. Senne a été remarquable, et la concurrence est importante. Nous avons d'excellents gardiens en Belgique », a récemment déclaré Courtois.

De son côté, Lammens ne cache pas ses ambitions et reste convaincu que sa belle aventure en sélection n'est pas terminée. « J'espère rester le gardien titulaire le plus longtemps possible », a-t-il déclaré après la victoire contre l'Italie.