La période de rodage est terminée : avant de défier l’Arabie saoudite, Yamal montre son véritable visage

Sous le slogan « Finies les plaisanteries », Lamine Yamal, habituellement l’un des joueurs les plus actifs et enjoués lors des exercices de passes en cercle et des premières minutes d’entraînement, est apparu concentré et sérieux lors de la séance de l’équipe nationale espagnole ce mardi, à la veille de la rencontre face à l’Arabie saoudite.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, la pépite du FC Barcelone est apparue concentrée et totalement investie dans l’exercice, traduisant l’état d’esprit d’un groupe déterminé à tourner rapidement la page de son match nul 0-0 inattendu contre le Cap-Vert lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde.

Les coéquipiers de Yamal préparent avec sérieux leur rendez-vous de la 2ᵉ journée du groupe H face à l’Arabie saoudite, dimanche soir, alors que les Saoudiens ont été tenus en échec par l’Uruguay (1-1) lors du match d’ouverture.

Entré en jeu durant une vingtaine de minutes contre le Cap-Vert après sa convalescence, l’ailier a reconnu en interne qu’il devait encore retrouver son rythme optimal.

Selon le journal, l’ambiance reste positive, même si l’enthousiasme est un peu moins perceptible qu’à l’accoutumée ; les joueurs ont tout de même échangé quelques blagues et sourires au fil de la séance.

Le sélectionneur Luis de la Fuente a convoqué 25 des 26 joueurs pour cette séance, seul Mikel Merino, en reprise après une blessure, a suivi un programme de rééducation en salle.

Les autres éléments du groupe ont suivi le programme habituel, avec une séance moins intense qu’à l’accoutumée afin d’être prêts pour le prochain rendez-vous.



