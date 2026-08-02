Les dix-huit clubs d’Eredivisie ont désormais tous présenté leurs nouveaux maillots pour la saison 2026/27. Dans le défilé des maillots de VZ, retrouvez tous les maillots domicile et extérieur de manière claire et ordonnée.
ADO La Haye
DomicileADO Den Haag
ExtérieurADO Den Haag
Ajax
DomicileAjax
ExtérieurAjax
Troisième maillotAjax
AZ
DomicileAZ
ExtérieurAZ
SC Cambuur
DomicileSC Cambuur
ExtérieurCambuur
Excelsior Rotterdam
DomicileExcelsior
ExtérieurExcelsior
FC Twente
DomicileFC Twente
ExtérieurFC Twente
Troisième maillotFC Twente
FC Utrecht
DomicileFC Utrecht
ExtérieurFC Utrecht
Feyenoord
DomicileFeyenoord
ExtérieurFeyenoord
Troisième maillotFeyenoord
Fortuna Sittard
DomicileFortuna Sittard
ExtérieurFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
DomicileGo Ahead Eagles
ExtérieurGo Ahead Eagles
FC Groningue
DomicileFC Groningen
ExtérieurFC Groningen
sc Heerenveen
Domicilesc Heerenveen
Extérieursc Heerenveen
NEC
DomicileNEC
ExtérieurNEC
Troisième maillotNEC
Maillot des Quatre-JoursNEC
PEC Zwolle
DomicilePEC Zwolle
ExtérieurPEC Zwolle
PSV
DomicilePSV
ExtérieurPSV
Troisième maillotPSV
Sparta Rotterdam
DomicileSparta Rotterdam
ExtérieurSparta Rotterdam
Troisième maillotSparta Rotterdam
Telstar
DomicileTelstar
ExtérieurTelstar
Willem II
DomicileWillem II
ExtérieurWillem II