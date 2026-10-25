La défaite n'est plus seulement une question de trois points perdus, elle s'est transformée en une nouvelle sonnette d'alarme qui menace l'avenir de Manchester United et de son entraîneur Michael Carrick, après que l'équipe a subi un choc retentissant sur sa pelouse d'Old Trafford, en s'inclinant trois buts à zéro face à Bournemouth. À la suite de ce résultat catastrophique, les appels réclamant le limogeage de l'entraîneur se sont multipliés, au milieu de vives critiques des deux légendes du football anglais Gary Neville et Jamie Carragher, qui estiment que le maintien de Carrick à son poste est désormais grandement remis en question.

Les répercussions de la défaite ne se sont pas arrêtées au seul résultat, puisqu'elle a placé l'équipe dans une situation extrêmement délicate au classement de la Premier League anglaise, dans un contexte de début de saison catastrophique, accentuant la pression sur la direction sportive, désormais sommée de prendre une décision décisive concernant l'avenir du staff technique, à un moment où les craintes se multiplient face à la poursuite du déclin de l'équipe.

Gary Neville a déclaré, lors de son analyse du match sur le réseau « Sky Sports », que les chances de Michael Carrick de se maintenir à son poste sont devenues extrêmement minces, expliquant : « Il va devenir extrêmement, incroyablement difficile pour Michael Carrick de rester au poste d'entraîneur de Manchester United. C'est le problème auquel le club est confronté. Il est pénible de le dire. »

Bien que Carrick ait affiché un ton empreint de défi dans ses déclarations d'après-match, ses longs applaudissements en direction des supporters de Manchester United après le coup de sifflet final ont suscité de larges spéculations quant à son avenir, ce geste ayant été interprété comme pouvant revêtir une dimension d'adieu, dans un contexte où les rumeurs d'un possible départ de son poste dans les heures à venir se font de plus en plus insistantes.

De son côté, Jamie Carragher s'est montré plus catégorique dans sa position, réclamant à la direction de Manchester United de mettre fin immédiatement à la mission de Carrick, estimant que cette décision pourrait être dans l'intérêt du club comme de l'entraîneur lui-même. L'ancienne star de Liverpool a déclaré : « Michael Carrick doit être démis de ses fonctions ce soir, non seulement dans l'intérêt de Manchester United, mais aussi dans l'intérêt de Michael Carrick lui-même. Manchester United doit prendre cette décision ce soir. »

Ces appels interviennent à un moment où Carrick fait face à une pression grandissante, après que l'équipe s'est montrée incapable de remporter la moindre victoire lors de ses huit derniers matchs, malgré sa réussite à conduire Manchester United à la qualification pour la Ligue des champions d'Europe après avoir pris les commandes en remplacement de Ruben Amorim au milieu de la saison dernière.

Cette fin de saison positive avait accordé à Carrick une certaine confiance, mais le début poussif de la saison actuelle a ramené les doutes au premier plan et ouvert la porte aux interrogations quant à sa capacité à diriger l'équipe lors de la prochaine étape, en particulier dans un contexte de recul des résultats et de montée des critiques visant la performance technique et la direction sportive.

Neville est revenu sur la manière dont la direction du club a géré le dossier de l'entraîneur, affirmant qu'il aurait préféré le recrutement d'un entraîneur doté d'une plus grande expérience et capable de gérer les pressions qui accompagnent la direction d'un club de l'envergure de Manchester United.

Il a déclaré : « J'ai estimé la saison dernière que le club aurait dû recruter le meilleur entraîneur disponible, plutôt que de confier la mission à Michael Carrick. Je m'attendais à voir se produire un tel scénario, et aussi rapidement, mais les choses se sont dégradées de manière extrêmement grave et à une vitesse fulgurante, et le club se trouve désormais dans un état de chaos. »

Les déclarations de Neville ont reflété l'ampleur de la déception face à la trajectoire empruntée par le club, d'autant que le recul des résultats n'est plus une simple crise passagère, mais s'est transformé en un problème plus large lié à la capacité de la direction à prendre les bonnes décisions au bon moment et à choisir la personne apte à ramener la stabilité au sein de l'équipe.

Les tribunes d'Old Trafford ont été le théâtre d'une scène marquante, les supporters ayant scandé le nom de Carrick après le troisième but de Bournemouth qui a définitivement scellé la rencontre. Mais ce soutien populaire n'a pas dissipé les craintes de Neville, qui estime que la popularité de l'entraîneur auprès des supporters ne suffit pas à garantir son maintien à son poste, dans un contexte de recul de la confiance envers les autres parties responsables de la gestion du club.

Neville a expliqué que les chants lancés par les supporters en l'honneur de Carrick ne signifient pas nécessairement que son avenir est devenu plus sûr, déclarant : « Les supporters de Manchester United scandent le nom de Carrick, car la question qui se posera demain est : sera-t-il celui qui occupera le poste d'entraîneur ? »

Il a ensuite adressé de vives critiques aux propriétaires, à la direction sportive et aux joueurs, estimant qu'ils portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle, et a ajouté : « Carrick est populaire, mais les propriétaires, la direction sportive et les joueurs ne le sont pas ; ils ont gravement laissé tomber le club. »

Neville a prédit que la direction prendrait une décision qui pourrait ne pas être bien accueillie par une partie des supporters, mais qui pourrait être nécessaire au vu des circonstances actuelles, déclarant : « Il est probable qu'ils prennent demain une décision qui provoquera le mécontentement des supporters de Manchester United, mais c'est peut-être une décision nécessaire. Le club est dans un chaos total. »

Au cœur de cette crise, une autre affaire a émergé, intensifiant la controverse autour de Carrick, après que le capitaine de l'équipe Bruno Fernandes a été écarté du onze de départ face à Bournemouth, à la suite de ses critiques des tactiques de l'entraîneur après la lourde défaite 4-1 face à Côme en Ligue des champions d'Europe mercredi.

Fait marquant, Fernandes est resté sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre qui s'est soldée par la défaite de Manchester United face à Bournemouth, une décision qui a soulevé des interrogations sur la nature de la relation entre le capitaine de l'équipe et le staff technique, en particulier à un moment où le club a besoin de retrouver son équilibre et de resserrer ses rangs pour faire face aux pressions grandissantes.

Interrogé sur sa décision concernant la composition, Carrick a expliqué que le choix des joueurs reste l'une des tâches les plus difficiles auxquelles un entraîneur est confronté, soulignant que ses décisions reposent sur ce qu'il juge approprié dans l'intérêt de l'équipe.

L'entraîneur de Manchester United a déclaré au réseau « Sky Sports » : « Le choix de la composition est toujours une décision difficile. Nous devons prendre ce que nous estimons être la bonne décision pour l'équipe, afin d'essayer de livrer la performance à laquelle nous aspirons. »

Carrick a également affirmé que la mise à l'écart de Fernandes relevait de raisons techniques, qualifiant la décision de fondée sur des « considérations purement footballistiques », dans une tentative de mettre un terme aux spéculations liant l'absence du capitaine dans le onze de départ à ses critiques antérieures du style de jeu.

Avec la poursuite du recul des résultats, toutes les décisions techniques et administratives au sein de Manchester United sont désormais passées au crible, tandis que la pression s'accentue sur Carrick pour prouver sa capacité à surmonter cette période difficile. Entre les appels au limogeage et les mises en garde contre l'aggravation du chaos au sein du club, les heures à venir s'annoncent décisives pour dessiner les contours de la prochaine étape, qu'il s'agisse du maintien de l'entraîneur et de l'octroi d'une nouvelle chance, ou d'une décision de changement dans une tentative d'enrayer l'effondrement et de regagner la confiance des supporters.



