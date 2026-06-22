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La NOS surprend en mentionnant dans la barre de nom de l’analyste Jerson Cabral une description pour le moins inattendue

Uruguay vs Cap-Vert
Uruguay
Cap-Vert
Coupe du monde
J. Cabral

Dimanche, la NOS a invité le footballeur professionnel Jerson Cabral (35 ans) comme analyste pour la rencontre de Coupe du monde entre le Cap-Vert et l’Uruguay (2-2). Le texte affiché dans sa bulle de présentation a suscité l’attention en ligne.

Ce Rotterdamois d’origine cap-verdienne, passé par de grands clubs comme Feyenoord et le FC Twente, était présenté avec la mention suivante : « A joué dans les Jong Oranje avec Steven Berghuis ».

« Dix ans de carrière professionnelle et c’est ainsi qu’on se souvient de moi», a réagi dimanche soir un téléspectateur surpris sur X. Cabral, toujours footballeur professionnel, est d’ailleurs à la recherche d’un nouveau club.

En 2016, il a été convoqué une fois en sélection cap-verdienne, sans entrer en jeu.

Sous le maillot des Jong Oranje, il a disputé onze matchs internationaux entre 2010 et 2012. Cabral reste surtout connu pour ses passages à Feyenoord et à Twente.

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Après le match nul de son pays face à l’Uruguay (2-2), Cabral affichait sa satisfaction : « Je suis déjà très content d’avoir Kenneth Perez à mes côtés, et qu’il ait compris que le Cap-Vert n’est pas là pour faire de la figuration, mais pour obtenir un résultat. »

Le Cap-Vert doit encore disputer un dernier match important de la phase de poules contre l'Arabie saoudite, rencontre prévue le samedi 27 juin.

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