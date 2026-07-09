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La Norvège balaye d’un revers la rumeur sur un virus avant d’affronter l’Angleterre

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É.-U.

Des informations exagérées… Un médecin norvégien réagit

Le médecin de l’équipe nationale norvégienne a démenti avec fermeté les rumeurs faisant état d’un virus intestinal au sein du groupe, à la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre, programmé dimanche à l’aube.

Les Scandinaves avaient auparavant éliminé le Brésil en huitièmes de finale (2-1).

Avant d’affronter l’Angleterre, le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken a toutefois exprimé son inquiétude quant à la condition physique de son groupe, pointant du doigt la fatigue accumulée par les nombreux déplacements durant la compétition.

« Nous n’avions que Jürgen (Strand Larsen) qui avait de la fièvre, mais ensuite, il y a eu quelques cas isolés de toux et de rhume un peu partout », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Il y a la climatisation, les vols, les vestiaires, tout ça. Nous sommes 50 personnes dans la délégation norvégienne, il serait donc étrange que rien ne se passe. »

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Toutefois, le médecin de l’équipe, Ola Sand, affirme que ces informations sont exagérées.

« Tous les joueurs sont en bonne santé à présent », a-t-il déclaré au journal norvégien Nyttavisningen.

Interrogé par le quotidien anglais Metro, il a ajouté : « Il n’y a pas eu de panique majeure, puisque nous avons vécu en groupe pendant près de six semaines. »

Interrogé sur les gros titres des médias anglais évoquant la propagation d’un « virus » au sein de l’équipe norvégienne, Sand a répondu avec assurance : « C’est génial qu’ils croient ça. Nous maîtrisons la situation. »

Rappelons que le vainqueur de ce duel affrontera en demi-finale le gagnant du match Argentine-Suisse.


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