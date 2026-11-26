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Al-Ahli ne pourra pas compter sur l'une de ses principales stars face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League, à cause de la malédiction de son rival historique, Al-Nassr.

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Al-Ahli reçoit Al-Taawoun après-demain, samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, pour le compte de la treizième journée de la Roshn Saudi League.

À 48 heures de la rencontre, Al-Ahli a publié un communiqué sur son compte officiel « X », dans lequel le club annonce la blessure de son défenseur brésilien Roger Ibañez, qui sera donc absent lors du prochain match contre Al-Taawoun.

« Le joueur de l'équipe Roger Ibañez a passé des examens médicaux, qui ont révélé une blessure à la jambe contractée lors du match contre Al-Nassr », a indiqué Al-Ahli dans son communiqué.

Le club a ajouté : « À la suite de cette blessure, il suivra un programme de soins médicaux et de rééducation, dont la durée sera déterminée en fonction de sa réponse au traitement et des étapes de sa récupération. »

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Ibañez s'est blessé lors de l'importante victoire 3-1 d'Al-Ahli face à Al-Nassr, vendredi dernier, au stade Al-Inma de Djeddah, dans un match en retard de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

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Ibañez a été l'un des grands artisans de ce succès : il a inscrit le troisième but, qui a scellé la victoire d'Al-Ahli environ un quart d'heure avant la fin, en reprenant de la tête un centre consécutif à un corner.

En raison de cette blessure, le défenseur brésilien a manqué la défaite surprise d'Al-Ahli face au club qatari d'Al-Shamal, sur le score de 2-3, lundi dernier, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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On ignore encore si cette blessure tiendra l'ancien défenseur de la Roma éloigné des terrains uniquement pour le match contre Al-Taawoun, ou si son absence se prolongera sur les rencontres suivantes.

Après Al-Taawoun, Al-Ahli recevra Al-Faisaly le vendredi 4 décembre prochain, au stade Al-Inma de Djeddah, pour la quatorzième journée de la Roshn Saudi League.

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Le mardi 8 décembre prochain, Al-Ahli disputera un match capital en accueillant le club émirien de Shabab Al-Ahli au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

La présence d'Ibañez est jugée indispensable pour Al-Ahli et son entraîneur néerlandais Marino Pušić, notamment au vu du niveau remarquable qu'il affiche avec l'équipe, aussi bien cette saison que depuis son arrivée à l'été 2023.

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Le joueur de 28 ans a disputé 17 matchs avec Al-Ahli depuis le début de la saison, au cours desquels il a inscrit deux buts, sans délivrer la moindre passe décisive.

Au total, Ibañez a pris part à 141 matchs avec le club de Djeddah depuis son arrivée au stade Al-Inma en 2023, pour 16 buts et 9 passes décisives.

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Ibañez est devenu un véritable pilier de la défense d'Al-Ahli, aux côtés de son coéquipier turc Merih Demiral et du gardien sénégalais Édouard Mendy.

Ce trio a joué un rôle majeur dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire d'Al-Ahli : l'équipe a remporté la Ligue des champions de l'AFC Élite deux fois de suite, alors que ce titre manquait jusque-là à son palmarès, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite pour la deuxième fois de son histoire, après neuf longues années d'attente.

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Al-Ahli aborde le match contre Al-Taawoun à la quatrième place du classement du championnat saoudien avec 24 points, fruit de 8 victoires et 4 défaites, à 6 points du leader, Al-Hilal.

En Ligue des champions de l'AFC Élite, Al-Ahli occupe la septième place de la zone Ouest avec 8 points, grâce à deux victoires, deux nuls et une défaite, à 5 points du club émirien d'Al-Aïn, en tête.

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En Coupe du Roi, Al-Ahli a franchi le cap des seizièmes de finale en battant Al-Anwar 2-1, et se prépare à affronter Al-Ula le lundi 11 janvier prochain, au stade Prince Mohammed ben Abdelaziz de Médine, en huitièmes de finale.

Al-Ahli se prépare également à disputer la Supercoupe d'Arabie saoudite au Koweït, où il affrontera Al-Qadsiah le 19 décembre prochain, la veille du match entre Al-Nassr et Al-Kholood. En cas de qualification, il retrouvera l'autre vainqueur en finale, le 23 du même mois.