Après un début exceptionnel qui a fait de lui l'une des principales vedettes du Paris Saint-Germain lors des premières semaines de la saison, l'éclat de l'Espagnol Ferran Torres a commencé à s'estomper progressivement, après qu'il n'a pu poursuivre sa dynamique offensive, se retrouvant ainsi face à un véritable test pour retrouver son niveau et prouver qu'il mérite le statut dont il bénéficie depuis son arrivée dans la capitale française.

Le site français « Foot Mercato » estime que la lune de miel entre Ferran Torres et le Paris Saint-Germain est terminée, après que les derniers matchs ont révélé un net recul du niveau de l'attaquant espagnol, qui est passé du statut de recrue qui a attiré tous les regards à celui d'un joueur en quête de retrouver son flair devant le but.

L'été dernier avait été exceptionnel pour Torres : après avoir été sacré champion du monde avec l'équipe d'Espagne et avoir inscrit le but de la victoire en finale face à l'Argentine (1-0) après prolongation, il a rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 48,5 millions d'euros.

L'attaquant espagnol n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver ses capacités, puisqu'il a signé un début solide sous le maillot parisien, après avoir inscrit un doublé lors de sa première apparition face à Rennes, au cours d'un match qui s'est terminé sur un nul 2-2, contribuant ainsi à sauver son équipe de la défaite.

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Torres a poursuivi son départ remarquable, après avoir fait trembler les filets de Brest et de Marseille avant la trêve internationale, et avoir inscrit un triplé face au Slovan Bratislava en Ligue des champions, confirmant qu'il avait beaucoup à offrir dans sa nouvelle aventure.

L'admiration pour l'attaquant espagnol ne s'est pas limitée aux supporters du Paris Saint-Germain, elle s'est étendue à ses coéquipiers au sein du vestiaire, où Ousmane Dembélé a salué ses qualités en déclarant : « J'ai eu la chance de jouer un peu avec lui à Barcelone. C'est un véritable buteur, un attaquant franc qui sait aussi jouer sur l'aile. C'est très agréable de jouer avec lui, il a d'excellents déplacements et il est facile à trouver sur le terrain. On parle beaucoup, et jouer à ses côtés est très fluide. »

Vitinha a lui aussi loué son départ en déclarant : « J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, il brille de façon remarquable ! Nous devons tous donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre le même niveau d'efficacité. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. »

Mais le tableau idyllique qui entourait Torres au début de son parcours avec le Paris Saint-Germain a commencé à s'effacer, après que l'attaquant espagnol est entré dans une phase de recul qui a soulevé des interrogations sur sa capacité à maintenir son niveau.

Torres perd de son éclat et cherche une issue

La dernière trêve internationale n'a pas été idéale pour Torres, puisqu'il a livré une prestation décevante face à l'Angleterre, avant d'être contraint de rentrer à Paris pour se faire soigner d'une douleur à la cheville gauche.

Depuis son retour, l'attaquant espagnol n'a pas réussi à retrouver ses niveaux précédents, puisqu'il n'a pas fait trembler les filets lors des cinq derniers matchs disputés par le Paris Saint-Germain, et a perdu sa place de titulaire lors de deux confrontations importantes face à Manchester City et à Barcelone, débutant ces deux matchs sur le banc des remplaçants.

Face à Barcelone, Torres a eu l'occasion de se mettre en valeur après la blessure d'Ousmane Dembélé, puisqu'il a joué 70 minutes, mais il n'a pas apporté le plus attendu, obtenant une note de 4 sur 10 dans les évaluations du site français « Foot Mercato » pour le match.

La situation n'a pas beaucoup changé face à l'Olympique Lyonnais, lundi dernier, puisque le joueur a affiché un visage irrégulier et a manqué de l'efficacité requise devant le but, obtenant une note de 5 sur 10, avant que le staff technique ne décide de le remplacer par Senny Mayulu, qui a réussi à changer le cours de la rencontre en inscrivant le but de l'avantage.

Les quatre occasions manquées par Torres face à Dominik Greif, le gardien de Lyon, ont constitué un indice supplémentaire du recul de son tranchant offensif, alors qu'il semblait loin de la version qui avait attiré tous les regards en début de saison.

Et bien que ce recul ne représente pas encore une grande source d'inquiétude au sein du Paris Saint-Germain, la poursuite du jeûne de l'attaquant espagnol devant le but pourrait le placer sous une pression croissante, surtout dans un contexte de forte concurrence pour les postes offensifs au sein de l'équipe.

La rencontre face au Havre, vendredi, apparaît comme une occasion idéale pour Torres de briser son jeûne devant le but et de retrouver confiance en lui, d'autant plus que l'adversaire occupe la dernière place du classement de la Ligue 1.

Reste la question : l'attaquant espagnol saisira-t-il cette occasion pour mettre fin à sa période de recul et retrouver son éclat, ou bien le début exceptionnel qu'il a offert avec le Paris Saint-Germain ne restera-t-il qu'un souvenir ?