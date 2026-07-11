La victoire 2-1 de l’Espagne face à la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, vendredi soir, a été entachée d’une décision arbitrale controversée. Les joueurs belges ont réclamé un penalty après une main de Rodri dans la surface de réparation.

Malgré les protestations, l’arbitre anglais Michael Oliver a refusé de siffler la faute, une décision conforme aux règles du jeu, selon les règlements de l’IFAB (International Football Association Board).

Pourquoi aucun penalty n’a-t-il été accordé ?

La séquence litigieuse intervient après que le ballon a rebondi sur la tête du défenseur espagnol Aymeric Laporte avant de toucher la main de son coéquipier Rodri dans la surface de réparation.

Selon les règles del’IFAB, le ballon frappant la main ou le bras d’un joueur n’est pas sanctionné si celui-ci provient directement d’un coéquipier, sauf si le contact entraîne l’entrée directe du ballon dans les cages adverses ou permet au joueur de marquer immédiatement, situations dans lesquelles une faute est sifflée en faveur de l’équipe adverse.

En application de cette règle, la décision de l’arbitre de ne pas siffler penalty a donc été jugée valable sur le plan réglementaire.

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Un cas similaire en Ligue des champions

Ce n’était pas une première : lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions, le 6 mai dernier, Paris Saint-Germain – Bayern Munich avait déjà connu une situation similaire.

Lors de cette rencontre, un ballon dévié par le Portugais Vitinha avait heurté la main de son coéquipier João Neves dans la surface de réparation, mais l’arbitre n’avait pas accordé de penalty, s’appuyant sur le même article du règlement du jeu.