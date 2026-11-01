Al Ahly aborde la rencontre face à l'Arab Contractors avec l'ambition de poursuivre son départ en fanfare dans la Coupe de la capitale égyptienne, après que le staff technique dirigé par le Marocain Hossein Ammouta a arrêté la liste du groupe pour ce match, qui a connu plusieurs changements notables, au premier rang desquels le retour de trois joueurs et la poursuite de l'absence de plusieurs éléments cadres, Imam Ashour en tête.

Ammouta a dévoilé la liste d'Al Ahly en vue de la rencontre face à l'Arab Contractors, prévue demain lundi au stade international du Caire, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe de la capitale égyptienne, pour le compte du troisième groupe.

La liste a vu le retour de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim et Ahmed Reda, tandis que ont manqué à l'appel Imam Ashour, Ahmed Moustafa Zizo, Mohamed El Shenawy, Hussein El Shahat et Marwan Attia, parmi les traits les plus marquants des choix de l'entraîneur marocain pour la rencontre à venir.

Voici la liste d'Al Ahly pour la rencontre face à l'Arab Contractors :

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- Gardiens de but : Mostafa Shobeir, Hamza Alaa.

- Défense : Yassin Marei, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Karim Fouad.

- Milieu de terrain : Ahmed Reda, Akram Tawfik, Mohamed Magdy Afsha, Ali Mahmoud, Ahmed Nabil Koka, Mohamed Abdallah, Taher Mohamed Taher, Omar Moawad.

- Attaque : Soufiane Bendebka, Moncef Bakrar, Achraf Bencharki, Mahmoud Salah, Mohamed Raafat.

Al Ahly cherche à décrocher sa deuxième victoire dans la compétition et à continuer de dominer le troisième groupe, après avoir entamé son parcours par une large victoire face à Petrojet Assiout, sur le score de quatre buts à zéro, empochant ainsi ses trois premiers points dans son parcours en compétition.

Le club rouge aspire à capitaliser sur son début positif et à continuer d'enchaîner les victoires, malgré les absences qui touchent ses rangs, au moment où le match représente une occasion pour le staff technique de tester certains éléments et de donner leur chance à plusieurs joueurs.