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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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La Ligue dorée appelle : un cadeau de la capitale place Al-Ittihad à un sommet exceptionnel en Roshan

Al Ittihad
Al Riyadh vs Al Kholood
Al Riyadh
Al Kholood
Saudi Pro League
Al-Shamal vs Al Ittihad
Al-Shamal
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Qatar

Les « Tigres » vont-ils écrire l'histoire ?

Le club d'Al-Ittihad a reçu un cadeau de la capitale saoudienne, Riyad, qui l'a placé en tête d'un sommet exceptionnel en Roshn League.

Les rencontres de la septième journée de la Roshn League saoudienne se sont achevées ce dimanche par la victoire d'Al-Riyadh sur Al-Khaleej sur le score de 2-0, au stade Prince Faisal bin Fahd, dans la capitale saoudienne.

Cette défaite est la première subie par Al-Khaleej lors de la saison en cours de Roshn League, après l'avoir évitée au cours des six journées précédentes, grâce à 3 victoires et 3 matchs nuls.

Ainsi, le club d'Al-Ittihad est désormais le seul à ne pas avoir connu la défaite lors de la saison en cours de Roshn League, après les 7 premières journées.

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ITT

Al-Ittihad a disputé 7 matchs, dont 5 remportés, contre deux nuls, sans subir aucune défaite, ce qui place l'équipe à la deuxième place du classement avec 17 points, à une longueur du leader Al-Hilal.

Al-Ittihad rêve de poursuivre son parcours sans défaite afin de décrocher le championnat en or, un exploit exceptionnel et inhabituel en championnat saoudien.

L'expression « championnat en or » désigne le titre remporté par une équipe sans subir aucune défaite. Seuls Al-Hilal et Al-Shabab ont réalisé cet exploit à l'ère du professionnalisme, mais Al-Ittihad se distingue en l'ayant accompli à deux reprises.

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