La légende de l'Angleterre à Jesus : excuse-toi ou tu seras expulsé !

Rio Ferdinand, ancienne star de Manchester United et de l'équipe nationale d'Angleterre, et ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, a mis en garde contre les conséquences de la poursuite de la polémique entre la star portugaise et le sélectionneur Jorge Jesus, estimant que l'entraîneur pourrait risquer d'être limogé s'il ne revient pas sur ses déclarations et ne règle pas clairement la crise.

Ferdinand a déclaré, lors du podcast « Rio Ferdinand Presents », que Jesus était tenu de présenter des excuses publiques pour la manière dont il a géré la situation, affirmant : « L'entraîneur doit s'excuser, sinon il sera limogé. Il doit sortir publiquement et dire : je reconnais que j'ai mal évalué cette situation. »

L'ancien défenseur anglais a souligné que la persistance de la crise pourrait également se répercuter sur la popularité de la sélection portugaise, ironisant sur la baisse du nombre d'abonnés sur les chaînes de l'équipe nationale, et déclarant : « Le nombre d'abonnés tombera à 10 millions demain si la situation continue ainsi. »

Ferdinand a critiqué ce qu'il a qualifié de « défaut de communication » au sein de la Fédération portugaise de football, estimant que la gestion de Ronaldo devrait être plus claire, et a déclaré : « Ils doivent s'asseoir avec Cristiano Ronaldo et lui dire : voilà ce que je veux faire, et si tu ne veux pas en faire partie, dis-le-moi, mais c'est ainsi que les choses vont se passer. »

Malgré la crise, Ferdinand croit toujours en la capacité de Ronaldo à apporter un plus à la sélection portugaise, affirmant que le véritable débat devrait porter sur son rôle au sein de l'équipe, qu'il soit titulaire ou remplaçant à fort impact, selon la nature de chaque match.

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Il a ajouté : « Je crois en lui. La question ici est : sera-t-il un joueur titulaire, ou un remplaçant à fort impact dans les matchs, ou un titulaire dans certains matchs et un remplaçant dans d'autres ? C'est le dialogue qu'il faut mener. »

Ferdinand a conclu ses propos en affirmant que la mission de l'entraîneur ne se limite pas à élaborer des plans tactiques, mais inclut aussi la gestion des joueurs et la façon de composer avec les stars, déclarant : « Ces entraîneurs sont payés pour gérer une équipe, mais ils sont aussi payés pour gérer des individus. »