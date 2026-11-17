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La Juventus va soumettre une offre de 40 millions d’euros pour Kenneth Taylor cet hiver, rapporte le journal romain Il Messaggero.

Selon le média romain, généralement bien informé, Taylor intéresse aussi des clubs de Premier League, qui envisagent un transfert cet hiver.

Taylor a quitté l’Ajax pour la Lazio l’hiver dernier contre 17 millions d’euros. Depuis, le milieu de terrain fait bonne impression.

À tel point que la Juventus veut déjà l’arracher au leader du championnat italien. Le club prépare une offre de pas moins de 40 millions d’euros.

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Le transfert a toutefois peu de chances de se concrétiser. La direction a assuré à l’entraîneur Gennaro Gattuso qu’aucun joueur clé ne pourrait partir cet hiver, surtout tant que le club ne parvient pas à recruter des renforts.

Le meneur de jeu de 24 ans pourrait certes doubler son salaire à la Juventus, mais, sur le plan sportif, il n’y gagnerait pas grand-chose à l’heure actuelle.

La Lazio occupe actuellement la tête de la Serie A avec 29 points en onze matches. La Juventus est septième et n’a récolté que 18 points.

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Taylor a débuté comme titulaire chaque match de Serie A de la Lazio. Il a inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives jusqu’à présent.

Si Taylor rejoignait la Juventus, l’Ajax toucherait une jolie somme. Sur un transfert à 40 millions d’euros, la Lazio réaliserait une plus-value de 23 millions, dont 10 %, soit 2,3 millions d’euros, reviendraient au club d’Amsterdam.