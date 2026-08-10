La KNVB a eu dimanche dernier une discussion très fructueuse avec Michael Reiziger à Zeist. La fédération semblait devoir le présenter rapidement comme le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, mais Reiziger n’a plus rien entendu depuis, selon Voetbal International.

Dans une reconstitution de la semaine écoulée, VI a expliqué en détail que Reiziger était quasiment tombé d’accord avec la KNVB après un entretien avec Nigel de Jong et Clarence Seedorf, après que les discussions avec Arne Slot n’eurent rien donné.

L’ancien entraîneur de Feyenoord et de l’AZ voulait signer pour deux ans, et ce n’était pas une option pour la KNVB. Slot avait même déjà constitué son staff technique idéal et élaboré un plan pour les Pays-Bas.

Pourtant, la KNVB est restée ferme sur sa position et un contrat de deux ans était inenvisageable. La fédération a ensuite agi rapidement et était quasiment d’accord avec Reiziger, jusqu’à ce que Louis van Gaal présente mardi après-midi sa candidature spontanée.

De Telegraaf a rapporté que Van Gaal est ouvert à un quatrième mandat comme sélectionneur. L’ancien manager, notamment du Bayern Munich, de Manchester United et de l’Ajax, se sent « plus en forme que jamais ».

Depuis les informations de De Telegraaf, c’est le silence radio complet de la part de la KNVB à l’égard de Reiziger. Le sélectionneur des Espoirs néerlandais n’a désormais plus eu de nouvelles de la KNVB depuis plus d’une semaine après cette discussion fructueuse.

Selon VI, Reiziger doit désormais être chez lui, complètement incrédule. Il sait que l’opinion publique ne lui est pas favorable, et l’indécision de la KNVB n’arrange rien. « Reiziger est victime du processus de la KNVB », conclut le média.