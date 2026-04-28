Mardi matin s’est tenue l’audience en référé dans l’affaire dite « Paspoortgate ». Estimant que Dean James n’était pas éligible à jouer en raison de sa naturalisation, le club de Breda a saisi la justice après sa défaite 6-0 contre les Go Ahead Eagles. Le NAC demandait que la rencontre soit rejouée ou déclarée nulle.

L’avocat du club, Tim Wilms, a réitéré mardi matin sa demande de rejouer la rencontre : « La KNVB s’est basée sur une interprétation erronée de l’article 7 du règlement. » Engagé dans une course contre la relégation, le NAC considère l’affaire comme ultra-urgente.

La KNVB redoute un effet domino, mais, pour la défense du NAC, ce risque n’est pas avéré : « La question est de savoir si d’autres clubs demanderont le rejouage de leurs matchs si le NAC obtient gain de cause. »

L’avocat de la fédération, Michiel van Dijk, a ensuite rappelé qu’Ajax, Feyenoord, Telstar, le FC Volendam, Heracles et TOP Oss avaient eux aussi saisi la justice, insistant sur l’impact réel de l’affaire. « L’affaire concerne 11 joueurs de l’Eredivisie répartis dans 8 clubs, soit 133 matchs de championnat. »

Le juge s’est ensuite interrogé sur le délai de huit jours, susceptible de limiter un effet domino. La KNVB a rétorqué que plusieurs clubs envisageaient déjà des procédures contre la fédération, avec des répercussions négatives sur la phase finale de l’Eredivisie.

La directrice du football professionnel, Marianne van Leeuwen, a conclu en affirmant que la crise des passeports avait placé le foot pro « sur un terrain inconnu » et qu’aucune faute intentionnelle n’avait été commise.

Le directeur a souligné que la KNVB avait pris une décision réfléchie et équilibrée, dans l’intérêt supérieur du football professionnel néerlandais. Le verdict sera rendu lundi prochain à midi.